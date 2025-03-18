土銀積極海外拓點 東京分行力拚今年底成立

土地銀行積極海外布局，第九家海外據點澳洲布里斯本分行才開幕不久，現正著手進軍日本，申請設立東京分行，土銀董事長何英明表示，希望力拚東京分行在今年底就能設立完成。

土銀為土建融專業銀行，到了日本是否也以房貸業務為主？何英明表示，國銀前進日本業務除了聯貸案之外，主要還是以房貸為主，以目前已經在日本設立分行的其他公股行庫來說，也是以房貸業務為先，還有商用不動產業務。

何英明也提到，當初申請設立里斯本分行也拖了好幾年，除了遇到澳洲政府修法，轉趨嚴格之外，期間又遇到疫情，終於在今年開業；布里斯本分行會積極爭取台商商辦案子，把大案子做出來，希望能儘快打平。

土地銀行在國內擁有148家分行，海外設有九個據點，包含洛杉磯、香港、新加坡、上海、紐約、天津、武漢、布里斯本分行與吉隆坡辦事處。