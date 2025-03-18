保德信簽署最終協議 出售給玉山金
美國保德信金融集團（Prudential Financial Inc.）旗下的全球資產管理業務保德信全球投資管理（PGIM），18日宣布其集團已與玉山金融控股股份有限公司（下稱「玉山金控」）簽署最終協議，將其所持有的在台灣境內的「保德信證券投資信託股份有限公司」（下稱「保德信投信」）之全部91.2%的股份，出售給玉山金（2884），該交易尚待主管機關核准。
PGIM在持續檢視與評估其業務策略後，決定出售保德信投信，繼續將其長期成長的戰略重點放在其核心業務和區域。PGIM仍將持續擴展在亞太地區的業務，並致力於滿足其客戶的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言