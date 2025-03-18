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玉山金併保德信 今晚八時在證交所宣布
玉山金控將在晚間8時赴證交所召開重大訊息記者會，宣布對保德信的收購案，據了解最後成交的價格大約在30億元上下。在完成該收購案之後，玉山金控的併購板塊上面也補齊了投信這一塊，未來更有助於自行開發財富管理商品。
由於玉山金本身沒有投信，因此會百分之百留用保德信員工，這對向來重視員工權益保障的外資而言具有加分作用，而且玉山在出價上面由於展現勢在必得的決心，因此和中信金進行第二輪進價之後最後由玉山金勝出。
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