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玉山金、保德信花田囍事到 晚間重大訊息公布
金融圈再傳重大併購案，玉山金（2884）、保德信投信花田囍事近。玉山金18日晚間20時於證交所召開重訊記者會，由總經理陳茂欽、資深協理林俊佑說明董事會重大決議，料將宣布併購保德信投信事宜。
保德信投信出售案進行約半年，由法國巴黎銀行出任財顧，最後一輪出現中信金、玉山金雙龍搶親，最後由重金禮聘的玉山金奪下。這樁併購案，對玉山金而言，可補齊資產管理業版圖，對保德信投信而言，全體員工可留用，可說是雙贏局面。
玉山金以銀行為主體，銀行獲利占比九成以上，壯大金控版圖是玉山重要策略，同時為響應亞洲資產管理中心政策，擴大證券並補齊投信版圖為優先考量；玉山金過去旗下曾有「玉山投信」，在2008年出售，但隨著近幾年ETF市場火熱，玉山金回頭思考再補足資產管理版圖，而保德信也在今年首度加入ETF市場行列。
黃男州日前也曾提到，未來可能進入「投信2.0」時代，被動式ETF已經改變台灣投信的生態，未來主動式ETF又會再一次改變。
據了解，儘管中信金此次與保德信投信失之交臂，但仍有意持續為中國信託投信再覓併購標的。
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