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兆豐銀行高階主管行務會議 追求獲利成長、強化打詐能量

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行18日舉辦高階主管行務會議，未來將持續實現「發揮正向影響，引領永續發展」的願景，董事長董瑞斌、總經理黃永貞以及兼任兆豐銀常務董事的兆豐金總經理蕭玉美與出席主管呵合影。兆豐銀行／提供
兆豐銀行18日舉辦高階主管行務會議，未來將持續實現「發揮正向影響，引領永續發展」的願景，董事長董瑞斌、總經理黃永貞以及兼任兆豐銀常務董事的兆豐金總經理蕭玉美與出席主管呵合影。兆豐銀行／提供

為激發業務動能及鼓舞士氣，兆豐金（2886）旗下兆豐銀行今天於總行大樓舉行114年全行行務會議，本次會議主題為「發揮正向影響，引領永續發展」，包括董事長董瑞斌、總經理黃永貞、各業務督導副總經理、總處高階主管、國內外分行經理、董監事及工會代表均出席與會；合計近200餘人齊聚一堂，共同檢視營運成果。

會中由各業務主政單位宣達114年度展業計畫、凝聚全行共識，並表揚業務表現優異分行，期許再創新猷。另為響應政府防詐阻詐政策，落實公平待客的核心價值，特別邀請內政部警政署刑事警察局預防科科長林書立進行專題演講，針對全球詐騙犯罪趨勢及台灣詐騙案件近況，以實務案例分析詐騙集團的最新手法，讓兆豐銀行經理人提升防詐意識，與全體同仁共同努力，守護國人資產安全。

董瑞斌在會上表示，去(113)年在全體同仁共同努力下，兆豐銀行稅前盈餘表現仍維持公股第一、居市場領先地位，除勉勵全體同仁今年續創佳績外，應落實公平待客與金融永續發展。董瑞斌也強調，兆豐銀行以「打詐領頭羊」為目標，為強化防詐阻詐，持續推出創業界先河的防詐措施，如全面暫停於非實名制平台投放廣告、導入「68017」簡碼簡訊防詐服務、號召其他8家公股行庫及科技業者籌組「金融與科技反詐騙大聯盟」及推出代表號碼加入「Whoscall 認證商家號碼」等，兆豐銀行亦為唯一獲頒第12屆「台灣傑出金融業務菁業獎」特別獎「普惠金融推動獎-防制詐騙」的公股行庫，顯見兆豐銀行結合科技努力守護客戶財產安全的決心，深獲各界肯定。

展望今年，面對全球經濟不確定性，今年將是充滿挑戰的一年，董瑞斌期勉同仁順應金融市場的變化，鞏固核心業務優勢，並發展多元獲利管道，以正面積極的態度來面對挑戰；另外，亦勉勵經理人樹立遵法、誠信及正直的當責榜樣，善待與尊重員工，讓兆豐成為幸福銀行典範。

黃永貞於會中表示，雖然近期國際局勢動盪、金融經營環境競爭激烈，但期勉全行經理人群策群力，與各業務部門攜手合作，積極擴大存款、放款及財富管理等核心業務規模，在兼顧風險控管的前提下，積極掌握全球產業鏈變遷、淨零轉型、普惠金融、政府「亞洲資產管理中心」政策等外部趨勢所衍生商機，持續擴大企金的核心利基，帶動業務動能及獲利成長躍進。此外，並推動財政部「獲利雙翅膀」目標，發展多元化的消費金融業務，改善整體業務結構並提升獲利成長動能。

本次行務會議由總處主政單位向全體分行經理宣達年度業務策略、目標與行動方案後，多家分行經理亦分享各項業務爭攬成功經驗，讓全行經理人凝聚共識，對全行發展策略有更深的認識，兆豐銀行未來將持續擦亮兆豐龍頭銀行與幸福企業的招牌，實現「發揮正向影響，引領永續發展」的願景。

兆豐銀行 董瑞斌 詐騙集團

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