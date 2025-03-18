兆豐銀行高階主管行務會議 追求獲利成長、強化打詐能量

為激發業務動能及鼓舞士氣，兆豐金（2886）旗下兆豐銀行今天於總行大樓舉行114年全行行務會議，本次會議主題為「發揮正向影響，引領永續發展」，包括董事長董瑞斌、總經理黃永貞、各業務督導副總經理、總處高階主管、國內外分行經理、董監事及工會代表均出席與會；合計近200餘人齊聚一堂，共同檢視營運成果。

會中由各業務主政單位宣達114年度展業計畫、凝聚全行共識，並表揚業務表現優異分行，期許再創新猷。另為響應政府防詐阻詐政策，落實公平待客的核心價值，特別邀請內政部警政署刑事警察局預防科科長林書立進行專題演講，針對全球詐騙犯罪趨勢及台灣詐騙案件近況，以實務案例分析詐騙集團的最新手法，讓兆豐銀行經理人提升防詐意識，與全體同仁共同努力，守護國人資產安全。

董瑞斌在會上表示，去(113)年在全體同仁共同努力下，兆豐銀行稅前盈餘表現仍維持公股第一、居市場領先地位，除勉勵全體同仁今年續創佳績外，應落實公平待客與金融永續發展。董瑞斌也強調，兆豐銀行以「打詐領頭羊」為目標，為強化防詐阻詐，持續推出創業界先河的防詐措施，如全面暫停於非實名制平台投放廣告、導入「68017」簡碼簡訊防詐服務、號召其他8家公股行庫及科技業者籌組「金融與科技反詐騙大聯盟」及推出代表號碼加入「Whoscall 認證商家號碼」等，兆豐銀行亦為唯一獲頒第12屆「台灣傑出金融業務菁業獎」特別獎「普惠金融推動獎-防制詐騙」的公股行庫，顯見兆豐銀行結合科技努力守護客戶財產安全的決心，深獲各界肯定。

展望今年，面對全球經濟不確定性，今年將是充滿挑戰的一年，董瑞斌期勉同仁順應金融市場的變化，鞏固核心業務優勢，並發展多元獲利管道，以正面積極的態度來面對挑戰；另外，亦勉勵經理人樹立遵法、誠信及正直的當責榜樣，善待與尊重員工，讓兆豐成為幸福銀行典範。

黃永貞於會中表示，雖然近期國際局勢動盪、金融經營環境競爭激烈，但期勉全行經理人群策群力，與各業務部門攜手合作，積極擴大存款、放款及財富管理等核心業務規模，在兼顧風險控管的前提下，積極掌握全球產業鏈變遷、淨零轉型、普惠金融、政府「亞洲資產管理中心」政策等外部趨勢所衍生商機，持續擴大企金的核心利基，帶動業務動能及獲利成長躍進。此外，並推動財政部「獲利雙翅膀」目標，發展多元化的消費金融業務，改善整體業務結構並提升獲利成長動能。

本次行務會議由總處主政單位向全體分行經理宣達年度業務策略、目標與行動方案後，多家分行經理亦分享各項業務爭攬成功經驗，讓全行經理人凝聚共識，對全行發展策略有更深的認識，兆豐銀行未來將持續擦亮兆豐龍頭銀行與幸福企業的招牌，實現「發揮正向影響，引領永續發展」的願景。