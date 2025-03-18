日本賞櫻安心保 國泰人壽網投旅平險首重海外突發疾病、醫療專機保障

迎接日本賞櫻旺季，除提前規劃行程，預訂機票住宿，投保旅平險更不能少，讓海外旅行安心有保障。國泰人壽推出網路投保旅平險優惠，並提供「快速試算」功能，最快2分鐘內即可完成投保，讓旅客輕鬆出發、安心出遊，同時享有完善的海外醫療保障及超過20項的急難救助服務，確保旅程安全無憂。

根據國泰人壽數據顯示，今(2025)年1、2月透過網路投保旅平險的保戶中，高達九成選擇加保「海外突發疾病醫療」，有五成加保「海外醫療專機運送」，顯示國人對海外旅行突發狀況的應變需求日益提升。海外旅途中，如因腸胃炎等突發疾病需就醫，可透過「海外突發疾病醫療健康保險附約」獲得保障，惟法定傳染病（如「新型A型流感」及「流感併發重症」等）不在承保範圍。若緊急傷病經醫師評估須返台治療，「海外醫療專機運送」可提供協助，服務區域涵蓋12國，讓保戶獲得即時且專業的支援。

以35歲旅客A君（不分性別）為例，網路投保5日國泰人壽e悠遊旅平險保費1,104元，保障內容包括意外身故或失能保險金最高1,000萬元、傷害醫療保險金最高100萬元、海外突發疾病醫療健康保險金最高100萬元，以及海外醫療專機運送。倘若A君在日本賞櫻旅遊期間發生腸胃炎，海外急診費用1.5萬元及住院醫療費用4.5萬元，故理賠金額為6萬元，若嚴重且經當地醫師診斷評估必要，可以醫療專機運送返台 （提供一次為限），讓動輒數百萬元的跨國醫療運送費用，不再是民眾海外旅遊的隱憂。

國泰人壽特別推出「日本賞櫻 保禮宴」期間限定優惠，即日起至12月31日，投保即享日本三井購物中心專屬折扣，還有機會抽中iPhone 16 Pro 256G等萬元大獎；投保達指定條件，即可自由選擇一項額外優惠好禮，包括漫遊、接機、哩程、停車金及小樹點（生活）等項目，相關好禮回饋請以官網公告內容為主。若使用國泰世華CUBE卡支付保費，更可享1.2%小樹點（信用卡）回饋無上限，累積點數後可直接折抵「小樹購」與「小樹券」平台消費。

此外，國泰人壽更攜手神坊資訊「小樹購」推出「國壽保戶」專區，保戶只要完成線上投保後30日內，前往國泰人壽APP小樹生活圈進行綁定，符合資格者即可享「小樹購」與「小樹券」最低5折起優惠，再加碼贈送每月專屬100元折價券。投保優惠整合食、衣、住、行、購等多元好康，讓旅程保障與採買準備全面設想到位。活動詳情請見國泰人壽網路投保網站（https://cathaylife.tw/xxM9o8p）。