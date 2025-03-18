靜待Fed會議 新台幣震盪翻揚收32.997元

市場靜待即將到來的美國聯準會利率會議，觀望氣氛濃厚，美元指數偏弱整理，不過新台幣匯率受限於外資持續調節台股並匯出的影響，走勢受抑，今天收盤收32.997元，僅微升0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額18.25億美元。

超級央行週登場，本週日本、美國、英國、台灣央行接連公布利率決策，市場高度關注，國際匯市呈現盤整格局。新台幣匯率則因熱錢持續流出，匯價趨貶，昨天收盤收在33.005元，寫下逾2個月新低，今天以32.99元開出，距離33元只剩半步之遙，隨後也再次跌破33元整數關卡，盤中最低觸及33.035元。

外匯交易員表示，美國總統川普作風難測，帶來高度不確定性，市場加深對美國經濟衰退的憂慮，美元弱勢整理，但新台幣未能順勢反彈，表現平疲，主要就是關稅陰影籠罩台灣，外資操作保守，資金回防，已經連續多日賣超台股，不過今天賣超力道收斂，若輝達GTC大會釋出利多，外資轉賣為買，可望拉抬新台幣匯率。

黃仁勳將在台灣時間3月19日凌晨演講，介紹AI和加速運算技術，市場期待為台股注入活水，台股今天開高走低，終場收22271.67點，上漲153.04點。

外匯交易員分析，若外資回頭，有助於緩解新台幣的貶值壓力，不過國際市場資金流向，還是取決於即將登場的美國聯準會利率決策會議，市場高度關注聯準會如何在川普新政不確定性以及美國經濟放緩之間取得平衡，並聚焦點陣圖透露的利率變化路徑。