壽險公會：投資型保單熱賣 今年前兩月新契約保費740億元、年增160%

壽險公會18日公布，今年前兩月，保費收入（加計負債）合計4,356.85億元，年增18.2%；其中新契約保費收入為1,729.44億元，年增55%，續年度保費2,627.42億元，年增2.2%。

以新契約保費而言，壽險1,153.47億元占66.7%，較去年同期增加 35.7%；傷害險24.55億元，占1.4%，年增15.6%；健康險62.94億元，占3.6%，較去年同期減少16.2%，為唯一減少的險種。年金險488.48億元，占28.2%，較去年同期暴增188.9%。

以各個通路業績來看，新契約保費1,729.44億元中，壽險公司本身行銷體系767,44億元，占44.38%；銀行保經代通路 668.84億元占38.67%；傳統保經代僅293.16億元占16.95%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.41：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險公會指出，傳統型壽險新契約保費收入888.26億元，較去年同期增加22.5%，可能與美國聯準會2024年9月啟動降息循環，部分會員公司預期資金將回流美元保單，持續調升美元利變型保單的宣告利率，帶動傳統型保險商品之銷售，以及部分會員公司考量分紅保單可增加期繳型保費收入，為利逐步接軌新清償能力標準，持續開發及推動分紅保單有關。

傳統型年金險新契約保費收入13.46億元，較去年同期增加 36.7%，可能與部分會員公司持續推出利變型年金險新商品，帶動傳統型年金險之銷售有關；因此，今年前兩月整體傳統型保險商品新契約保費收入989.2億元，較去年同期增加19%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入265.22億元，較去年同期增加111.7%；投資型年金險新契約保費收入475.02億元，較去年同期增加198.3%。整體而言，可能與部分會員公司積極與銀行通路合作推出投資型保單新商品，帶動投資型保單銷售有關，因此，今年前兩月，投資型保險商品新契約保費740.24億元，較去年同期增加160.1%。

依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者，將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，須視為投資合約並歸類於「負債」項下。為充分表達整體壽險業的保單銷售情況，目前統計的保費收入為同時包含帳列負債項下的保費。