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美國經濟會衰退？中信金總座高麗雪形容：川普是個厲害投手

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

近期美股震盪，市場憂心，美國總統川普推行的關稅政策，恐導致美國經濟出現衰退。對此，中信金（2891）總經理高麗雪18日認為，美國經濟衰退的部分要持續的觀察，川普就像一個很厲害的投手，會的球種很多，「我們作為打者就是盡量掌握時機，把球棒揮出去，看能否擊出、製造安打，慢慢地累積獲勝的機會」。

高麗雪表示，川普上任後有蠻多新措施，不管是監管鬆綁、貿易政策、關稅等，造成市場上很大影響，也對整體全球經濟跟投資前景有很大的不確定性。中信金內部研究單位目前是預估聯準會是持續降息，當然年中之後可能會透過減稅政策等等支撐景氣，全年GDP看起來還是有超過2%，美國經濟衰退的部分要持續的觀察。

「對我們來說，川普就很像一個很厲害的投手，他會的球種很多，會卡特球、伸卡球、曲球，我們作為打者，可能就是盡量掌握時機，把球棒揮出去，然後看能不能把這一球打出去，不一定打到全壘打，但就是在不同球種中，看能否擊出、製造安打，慢慢地累積獲勝的機會。」

她說，整體來看，在川普2.0，有幾個確定的方向，一、去全球化的趨勢是更加明顯；二、全球大企業要往美國移動，這感覺也是相當顯著，再來就是，新興國家市場的准入看起來也是可以更快速的鬆綁，雖然川普帶來很多不確定性，可是實際上，中信金有看到蠻多商機。

高麗雪強調，「在這一波美國優先的政策之下，我們是有機會可以掌握到這些商機」。

她表示，以中國信託作為台灣最國際化的金融機構，不管是在東南亞、日本或是美國，布局相對是比較完整，中國信託早在30年前就布局美國，現在在東西岸都有蠻多據點，美國有超過20個據點，未來也會持續在美國、東南亞、日本會持續增加曝光度。

中信金 川普 美國經濟

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