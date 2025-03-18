認和科技風波 金管會：要求銀行公會檢討資安規定

經濟部長郭智輝今日在立院備詢時表示，與國泰世華銀行進行系統升級合作的新加坡商認和科技有陸資背景，引發外界對資安風險的重視及金管會的態度，銀行局主秘王允中今日指出，已指示銀行公會再檢視資通安全的管理規範，除了強化風控，亦將進行跨部會開會研議進一步對軟體開發商的管理方式。

對於得標國泰世華銀行信用卡核心系統升級專案的新加坡商「認和科技」的陸資疑雲，經長郭智輝今日在立院總質詢備詢時指出，的確已被確認為有陸資背景，已依法罰款217萬元。

王允中在金管會例行記者會說明，就銀行系統的軟硬體開放，已訂有相關風險管理要求，同時已要求銀行，在建立合作關係時，必須進行風險評估，或對於具有敏感性的採購案，要評估是否有陸資的可能風險，包括網路設備的使用風險也必須評估。