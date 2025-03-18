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降不動產放款水位 華銀去年10月已暫停土建融進件

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南銀行總經理黃俊智今日在法說會上說明華銀不動產放款水位下降的策略。本報資料照片
華南銀行總經理黃俊智今日在法說會上說明華銀不動產放款水位下降的策略。本報資料照片

華南銀行今年力拚降低不動產授信集中度。華南金控今日舉行法說會，並且提出今年華銀對不動產放款集中度的管控計畫，華銀目前有待撥款的土建融及相關衍生分戶房貸等，合計有千億之多，對此，華銀已雙管齊下管控，從去年10月起就停接新的土建融案，以先行去化已承諾撥款的土建融案為主，另一方面房貸業務則以自家土建融分戶房貸為主，不動產放款集中度比率，將以從40%至少先降至39.4%為目標。

華南金控總經理李耀卿指出，整體而言為配合政策，華銀不動產放款會趨於保守；華南銀行總經理黃俊智對此表示，不動產的授信今年最大挑戰在集中度，分母的部分（指整體放款量）會維持一定的量，但分子（指不動產放款）儘量縮小來降低比率。

黃俊智指出，對去年10月核准的儘快貸放，並和客戶協調有秩序的貸放，而在房貸的部分，會以自家的土建融分戶貸款為主，但仍有一定的限制，但另一方面，房貸仍不能作得太積極，使新作不超過攤還的，才能使整體部位有下降的空間，首購，自住，合格的新青安會優先處理，倘若分行有超過額度的，就由總行專案核准，希望把集中度比率從40%至少先降至39.4%。

他表示，華銀一年有600、700億的房貸攤還金額，但目前僅下放分行約一半，來逐步降低全年的放款餘額。黃俊智也指出，華銀即使是對自家建商的土建融案所衍生的分戶房貸，也會以其所承作的土建融案為限，超過的部分，建商將洽其他銀行來承作。

主掌企金業務的華銀副總張炳輝指出，今年2月不動產放款比例，不再承作新的土建融，從去年10月之後沒有撥新案。為了降低集中度比例，今年放貸量較去年持平，或小幅異動，而為了因應銀行法第72條之2的30%上限，華銀也必須繼續向外吸收存款，對於吸收存款，華銀將會以吸收中小企業和自然人存款為主。

房貸 華銀

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