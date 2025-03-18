降不動產放款水位 華銀去年10月已暫停土建融進件

華南銀行今年力拚降低不動產授信集中度。華南金控今日舉行法說會，並且提出今年華銀對不動產放款集中度的管控計畫，華銀目前有待撥款的土建融及相關衍生分戶房貸等，合計有千億之多，對此，華銀已雙管齊下管控，從去年10月起就停接新的土建融案，以先行去化已承諾撥款的土建融案為主，另一方面房貸業務則以自家土建融分戶房貸為主，不動產放款集中度比率，將以從40%至少先降至39.4%為目標。

華南金控總經理李耀卿指出，整體而言為配合政策，華銀不動產放款會趨於保守；華南銀行總經理黃俊智對此表示，不動產的授信今年最大挑戰在集中度，分母的部分（指整體放款量）會維持一定的量，但分子（指不動產放款）儘量縮小來降低比率。

黃俊智指出，對去年10月核准的儘快貸放，並和客戶協調有秩序的貸放，而在房貸的部分，會以自家的土建融分戶貸款為主，但仍有一定的限制，但另一方面，房貸仍不能作得太積極，使新作不超過攤還的，才能使整體部位有下降的空間，首購，自住，合格的新青安會優先處理，倘若分行有超過額度的，就由總行專案核准，希望把集中度比率從40%至少先降至39.4%。

他表示，華銀一年有600、700億的房貸攤還金額，但目前僅下放分行約一半，來逐步降低全年的放款餘額。黃俊智也指出，華銀即使是對自家建商的土建融案所衍生的分戶房貸，也會以其所承作的土建融案為限，超過的部分，建商將洽其他銀行來承作。

主掌企金業務的華銀副總張炳輝指出，今年2月不動產放款比例，不再承作新的土建融，從去年10月之後沒有撥新案。為了降低集中度比例，今年放貸量較去年持平，或小幅異動，而為了因應銀行法第72條之2的30%上限，華銀也必須繼續向外吸收存款，對於吸收存款，華銀將會以吸收中小企業和自然人存款為主。