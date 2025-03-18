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臺銀偕10家銀行與愛之味 完成25億元聯貸案簽約

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
臺灣銀行主辦愛之味25億元聯合授信案，由愛之味董事長陳冠翰(左三)與臺灣銀行董事長凌忠嫄(右三)共同主持。臺銀／提供
臺灣銀行主辦愛之味25億元聯合授信案，由愛之味董事長陳冠翰(左三)與臺灣銀行董事長凌忠嫄(右三)共同主持。臺銀／提供

愛之味（1217）委由臺灣銀行統籌主辦25億元聯貸案，於18日完成簽約，簽約儀式假耐斯王子大飯店舉行，由臺灣銀行董事長凌忠嫄與愛之味董事長陳冠翰共同主持。該聯貸案資金用途為償還既有金融負債暨充實營運週轉金，由臺銀統籌主辦並擔任管理銀行，原預計募集21.6億元，在10家金融同業踴躍參與下，超額認購194%，承諾金額達41.88億元，最終以25億元結案，充分顯示金融同業對愛之味營運及獲利表現給予高度肯定。

愛之味為台灣食品市場領導廠商，生產傳統美食、罐頭甜點、健康飲品等多元化產品，其中功能茶、甜罐點心、植物奶、中式即飲茶、素食罐頭等產品市占率均為第一，穩居市場領導地位。近年，該公司於健康飲料與植物基燕麥奶類推出多樣新品，市場反應熱烈推升整體營運，2024年度合併營收51.15億元，連續10年成長，歸屬於母公司業主淨利2.86億元，年增43%，創近25年新高。愛之味今年度的營運戰略方針將強化品牌、團隊、產業三大競爭地位；增值通路、市佔、營收、獲利、智財、責任六大績效全域；並提升研發、產製、品保、營銷、行政五大管理職能，以進一步推升營運績效。展望未來，愛之味的長期營運策略則為追求健康促進、堅持創新為王、持續品牌投資，以達邁向國際市場的遠程目標。

臺銀作為「全民的銀行、臺灣的靠山」，始終秉持扶植企業的理念，積極支持企業轉型升級，在銀行全體動員下，榮獲「信保金質獎(金融機構組)」、「信保金質獎(授信經理人)」及「疫後振興獎」三大獎項。且為支持台廠供應鏈策略布局並響應國內企業淨零及技術升級需求，辦理「投資台灣三大方案」及「六大核心戰略產業」放款之承作金額，均居各行庫之冠，充分展現臺銀支持企業成長之高度執行力。

臺銀於國內聯貸市場亦持續維持領導地位，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計，2024年臺灣銀行於台灣聯貸市場擔任統籌主辦行（Mandated Arranger）及額度分銷行（Bookrunner）排名蟬聯雙料冠軍，且已連續六年獲此殊榮，專業表現及金融影響力備受各界肯定。

愛之味 臺銀

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