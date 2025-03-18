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永豐贊助Alessia Cara台北站5月4日登場 卡友22日優先購

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行18日宣布贊助葛萊美獎（Grammy Award）最佳新人－Alessia Cara巡迴演唱會《Love & Hyperbole Tour 2025》台北站，為唯一主要贊助商；永豐信用卡全卡友本周六（22日）起可優先購票。永豐銀／提供
永豐銀行18日宣布贊助葛萊美獎（Grammy Award）最佳新人－Alessia Cara巡迴演唱會《Love & Hyperbole Tour 2025》台北站，為唯一主要贊助商；永豐信用卡全卡友本周六（22日）起可優先購票。永豐銀／提供

永豐銀行18日宣布贊助葛萊美獎（Grammy Award）最佳新人－Alessia Cara巡迴演唱會《Love & Hyperbole Tour 2025》台北站，為唯一主要贊助商；永豐銀行表示，《Love & Hyperbole Tour 2025》台北站5月4日於台北流行音樂中心登場，永豐信用卡全卡友本周六（22日）起可優先購票，數位帳戶－大戶DAWHO卡友最高7%現金回饋，或適用「追星補助計劃」刷卡回饋及綁定LINE官方帳號抽門票等優惠。

DAWHO新戶7%現金回饋，享機場接送。永豐銀行表示，全卡友自22日12時起於KKTIX售票系統享72小時（至25日12時止）優先購票權益；大戶DAWHO信用卡卡友購票享7%現金回饋，新戶參加指定活動最高享800元回饋，前1,000名核卡45天內消費滿20,000元享機場接送乙趟。

永豐卡友優先購，LINE好友互動抽門票。同時，永豐全卡友購票適用業界首創「追星補助計劃」刷卡回饋；永豐銀行表示，登錄成功、購票滿3,000元可獲100元刷卡金；使用「現金回饋Green卡」購買演唱會門票再享5%回饋。此外，綁定永豐銀行LINE官方帳號、完成指定互動，有機會抽中演唱會門票乙組（2張）。詳細資訊連結《Love & Hyperbole Tour 2025》台北站活動網頁或永豐銀行官方網站、大戶DAWHO、追星補助計劃、現金回饋GREEN卡或LINE官方帳號查詢。

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