快訊

民調／台灣政局動盪！逾半國人認內閣應適度改組 游盈隆：重大警訊

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

聽新聞
0:00 / 0:00

認和科技遭認定陸資挨罰 國泰世華銀：2月解約 資訊無外洩

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰世華銀今天表示，已於2月24日依約通知認和科技提前終止契約關係。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀今天表示，已於2月24日依約通知認和科技提前終止契約關係。圖／國泰世華銀行提供

經濟部長郭智輝今天在立法院證實，承接國泰世華銀信用卡核心系統升級專案的新加坡公司為陸資公司，經濟部因此開罰217萬元。國泰世華銀今天表示，已於2月24日依約通知認和科技提前終止契約關係，且迄今均未使用認和科技提供的系統。

國泰世華銀行發表聲明指出，為消除社會大眾的可能疑慮，經審慎評估後，已於2月24日依約通知認和科技提前終止契約關係，且迄今均未使用認和科技提供之系統；此外，也委請中華資安國際股份有限公司就認和科技交付之原始碼進行檢測，該公司於3月14日出具報告顯示檢測結果確認：無可疑的後門、惡意網路連線、加密或混淆等內容，並無資訊外洩之虞。

國泰世華銀表示，將持續提供最安全、穩健的金融服務，以充分保障客戶的權益，感謝社會各界的關注與支持。

國泰世華 華銀

延伸閱讀

水價也將調漲？ 卓榮泰：合理調整鼓勵節約用水

到菲律賓種電報告出爐 郭智輝：是可以做的

【重磅快評】經濟部戳破郭智輝綠電回台盤算 頭還洗下去？

錯誤能源政策讓台灣慘虧還頻失言 國民黨轟郭智輝下台

相關新聞

陸資包裝外商承接銀行信用卡系統 郭智輝：依法開罰217萬

具大陸政府背景的陸資企業「認和科技」，包裝成新加坡商來台成立子公司，並承接國泰世華信用卡核心系統升級專案，引發資安疑慮。...

認和科技遭認定陸資挨罰 國泰世華銀：2月解約 資訊無外洩

經濟部長郭智輝今天在立法院證實，承接國泰世華銀信用卡核心系統升級專案的新加坡公司為陸資公司，經濟部因此開罰217萬元。國...

公股銀第3波青安房貸查核 土銀1304戶疑似非自住

土地銀行今天表示，預期今年土建融放款將衰退，房貸新承作預計增加新台幣1000多億元，其中7、8成是新青安或一般首購自住。...

降不動產放款水位 華銀去年10月已暫停土建融進件

華南銀行今年力拚降低不動產授信集中度。華南金控今日舉行法說會，並且提出今年華銀對不動產放款集中度的管控計畫，華銀目前有待...

2024年35歲以下年輕房貸族近7.7萬件、占比34%創九年新高

據聯徵中心資料發現，2024年國內35歲以下房貸族的申貸件數高達76,986件，占申貸總件數226,594件的34%，比...

新加坡商承接信用卡核心系統證實中資 國泰世華銀行回應了

先前媒體揭露，具有中國大陸政府背景的中資企業「認和科技」，繞道新加坡來台設立子公司，承接國內銀行信用卡核心系統升級專案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。