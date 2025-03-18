認和科技遭認定陸資挨罰 國泰世華銀：2月解約 資訊無外洩

經濟部長郭智輝今天在立法院證實，承接國泰世華銀信用卡核心系統升級專案的新加坡公司為陸資公司，經濟部因此開罰217萬元。國泰世華銀今天表示，已於2月24日依約通知認和科技提前終止契約關係，且迄今均未使用認和科技提供的系統。

國泰世華銀行發表聲明指出，為消除社會大眾的可能疑慮，經審慎評估後，已於2月24日依約通知認和科技提前終止契約關係，且迄今均未使用認和科技提供之系統；此外，也委請中華資安國際股份有限公司就認和科技交付之原始碼進行檢測，該公司於3月14日出具報告顯示檢測結果確認：無可疑的後門、惡意網路連線、加密或混淆等內容，並無資訊外洩之虞。

國泰世華銀表示，將持續提供最安全、穩健的金融服務，以充分保障客戶的權益，感謝社會各界的關注與支持。