陸資包裝外商承接銀行信用卡系統 郭智輝：依法開罰217萬

具大陸政府背景的陸資企業「認和科技」，包裝成新加坡商來台成立子公司，並承接國泰世華信用卡核心系統升級專案，引發資安疑慮。經濟部長郭智輝今天在立法院答詢時表示，經查確為陸資公司，將依兩岸人民關係條例，處以217萬元罰鍰。

立法院會今天對行政院長提出施政方針及施政報告繼續質詢。民進黨立委林楚茵表示，「認和科技」號稱新加坡公司，背後是中資影子的公司，本來要進入台灣信用卡系統，目前是否還會持續進入。

金管會主委彭金隆表示，政府在金融監理上對於金融機構委外不限國家地區，全面要求必須針對資通安全的系統予以規範，特別是高風險地區更要求要做，這件事發生後，已全面了解國內金融機構相關執行，加強金融機構安全控管，並希望業者持續強化。

彭金隆說，事情發生後，金管會立刻要求國泰世華務必清查背後問題，國泰世華則表示，系統根本沒有上線，但金管會向國泰世華要求「有沒有資安風險，不是銀行說了算，必須找第三方公證」，國泰世華有做出查核，發現系統沒有後門安全，「系統還沒有上線，這部分應該是被阻卻。」

郭智輝也說，經濟部經過調查確認「認和科技」陸資具有控制力，確實為陸資公司，將依照兩岸人民關係條例第93條之1規定處以217萬元罰鍰。

林楚茵指出，2019年國內壽險業者發生過核心系統採用中國相關技術跟系統，認和科技不是偶發個案，是整體金融國安問題，政府如何避免紅色供應鏈產品入侵？

彭金隆回應，過去不限國家地區就有金融系統資通訊業服務供應鏈風險管理規範，也會蒐集相關案例，對於高風險採取控管，「這件事情，業者剛開始警覺性需要被強化」，未來也會透過該案例，提醒金融業者要特別強化，金融安全管理有2個重點，第一是資安、第二則是只要碰觸到客戶資料部分，要做更嚴格的管理。

林楚茵建議，政府應協助國內金融業者，當因價格等因素找不到合適的台灣廠商時，應出面協助整合，保障台灣金融系統。行政院長卓榮泰表示，會要求跨部會互相協助，當金融單位有需要時請金管會協調，提供必要協助，保障資通安全。

另外，林楚茵提及，罷免連署現場頻傳騷擾事件，但不論一階或二階連署，騷擾行為卻層出不窮，有自稱中國人的民眾現身鬧場、發生衝突，甚至有民眾發送傳單時遭受毆打。

卓榮泰答覆，政府有責任保障每一位國民行使合法參政權利，並確保所有合法活動參與者的安全，對於罷免行動遭受不明勢力干擾，警政單位必須加強維安，必要時介入執法，杜絕暴力事件發生。

內政部長劉世芳表示，已三令五申警政單位加強注意，並鼓勵活動志工若遇騷擾情事，立即錄影存證並報警處理，以確保公民活動的安全與秩序。