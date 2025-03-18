公股銀第3波青安房貸查核 土銀1304戶疑似非自住

土地銀行今天表示，預期今年土建融放款將衰退，房貸新承作預計增加新台幣1000多億元，其中7、8成是新青安或一般首購自住。土銀新一波針對新、舊青安的總查核，有1304戶疑似為非自住，目前已收回175戶政府及銀行補貼息，其餘積極與借款人協商處理中。

抑制過熱房市，央行要求銀行自主管理不動產貸款總量，不動產專業銀行土銀預期，今年土建融放款將呈衰退格局，不過，新承作房貸將增加1000多億元，主要是因為仍有大批新青安房貸戶仍待撥款，新承作房貸中大約7、8成是新青安等首購自住戶，符合優先滿足無自有住宅購屋需求的政策。

土銀透露，為了使房貸順利撥款，還發債145億元，同時努力吸收低成本存款，擴大可承作房貸的空間。由於土銀新青安承作量大，目前住宅基金與銀行合計利息補貼相當高，1個月超過1億元。

此外，財政部近期已請公股行庫持續查核新、舊青安的疑似違規者，是否真有轉租、人頭戶等情況，即第3波針對青安房貸進行的查核，並依規定積極處理，收回利息補貼。

據悉，土銀這一波有1304戶是疑似違規者，截至2月底，已確定175戶違規，以出租為主、且幾乎沒有人頭戶，目前已收回此175戶的政府及銀行補貼息，其餘積極與借款人協商處理中。

針對房市展望，土銀高層認為，目前市場觀望氣氛濃厚，成交量會持續減少，部分地區或建案價格有可能修正，幅度約5%。談及房貸排隊潮，土銀主管指出，目前正在持續消化，一定會持續滿足首購自住需求。

財政部轄下8大行庫2010年12月推出青年安心成家購屋優惠貸款。青安貸款並於自2023年8月1日起放寬各項條件、即外界俗稱的「新青安」，利率方面，目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，現行一段式機動利率降到1.775%，為市場地板價。

新青安推出後，催出首購買盤，卻衍生轉租、人頭戶等問題，引發爭議。為杜絕新青安濫用亂象，政府啟動跨部會清查，前2波查核主要是針對2023年8月1日至2024年6月底的核貸案件，經查涉出租或人頭戶者，占該期間整體撥貸戶約2.4%。