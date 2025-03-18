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新加坡商承接信用卡核心系統證實中資 國泰世華銀行回應了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰世華銀行。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行。國泰世華銀行／提供

先前媒體揭露，具有中國大陸政府背景的中資企業「認和科技」，繞道新加坡來台設立子公司，承接國內銀行信用卡核心系統升級專案，引發資安疑慮。經濟部長郭智輝18日表示，經調查新加坡商「認和科技」確為陸資公司，將依兩岸人民關係條例第93條之1，處以新台幣217萬元罰鍰。

國泰世華銀行18日發布聲明稿指出，與新加坡商認和科技就信用卡核心現代化系統建置專案簽訂合約案，為消除社會大眾的可能疑慮，經審慎評估後，前已於2月24日依約通知認和科技提前終止契約關係，且國泰世華行迄今均未使用認和科技提供的系統。

另外，國泰世華亦委請中華資安國際股份有限公司就認和科技交付的原始碼進行檢測，該公司於3月14日出具報告顯示檢測結果確認：無可疑的後門、惡意網路連線、加密或混淆等內容，並無資訊外洩之虞。

國泰世華銀行將持續提供最安全、穩健的金融服務，俾充分保障客戶的權益。

信用卡 國泰世華 新加坡

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