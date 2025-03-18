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陸資差點滲透台灣信用卡系統 郭智輝：已開罰217萬元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）及經濟部長郭智輝（左）前往立法院進行施政報告及備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（右）及經濟部長郭智輝（左）前往立法院進行施政報告及備詢。記者季相儒／攝影

民進黨立委林楚茵於18日在立法院質詢時指出，一間自稱為新加坡公司的企業，實際上背後由中國資金控制，該公司藉由進入台灣設立子公司，意圖進軍台灣的信用卡核心技術領域。經濟部部長郭智輝證實，經調查，確實屬於陸資控制的公司，並將依照兩岸條例第93-1條規定，處以217萬元罰鍰。

金管會主委彭金隆回應表示，金融監理對於所有金融機構的委外服務無論來自哪個國家或地區，皆有明確資通安全要求，特別是針對高風險地區的供應商，金管會會進一步強化審查，並加強安全控管。

林楚茵進一步詢問該新加坡公司是否背後有陸資，彭金隆表示，金管會已要求該公司立即清查背後的資金來源及是否存在資安風險。經過檢查後確認，該系統尚未上線，並無發現後門安全問題，但該公司計劃尚未實行。

行政院長卓榮泰則補充指出，經濟部已有掌握相關資料，並將持續關注此事。經濟部部長郭智輝透露，經調查該新加坡商業屬於陸資控制的公司，並將依照兩岸條例第93-1條規定處以217萬元罰鍰。

彭金隆再次強調，金管會已對金融機構要求加強資通安全管理，並將針對高風險供應商進行更嚴格的審查。他表示，未來將進一步進行跨部會合作，對金融機構的供應鏈進行盤點，確保防範陸資透過代理或收購方式滲透台灣金融系統，維護台灣金融資安的安全。

經濟部 金管會 陸資

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