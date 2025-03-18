銀行審核房貸條件變更嚴！想買2000萬房得要年收200萬

房貸風波持續延燒，市場傳，國內龍頭銀行要縮減房貸成數，不僅如此，現在審核條件比以往更嚴格，若想貸款八成買總價2000萬元的住宅，需要月收入逾16萬元、年收入近200萬元，壓力相當大。專家認為，貸款條件趨嚴下，不僅中古屋，預售市場信心也會受到波及。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近期傳出各行庫針對貸款族群年收入更有不少限制，甚至市場傳聞部分行庫以家庭年收入要達200萬元以上，才能有較好的貸款成數，面對目前全台限貸風暴仍未趨緩，加上央行第七波信用管制措施對市場陰影仍在，估計全台買氣仍會持續重挫，尤其中古屋市場受挫幅度更是巨大。

根據住商機構彙整聯徵中心資料，過去若為年收入100~200萬元區間的民眾，平均約在台北市購入總價約2,400餘萬元房產，而貸款成數約落在七成，貸款金額約1,680萬元，若以貸款年限30年、利率約2.6%計算，每月平均房貸壓力高達6.7萬元以上，確實家庭月收入至少得要10~20萬元以上，才不至於讓房貸壓力壓垮家庭收入。

賴志昶提醒，現階段若為自用購屋族群今年有意進場，應評估自身財務情況，並備妥充裕本金，否則待貸款金額不如預期，恐怕遇到愛屋有看得到卻貸不到。

房貸風波不僅衝擊中古屋，預售市場也被影響。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，如今貸款條件卻傳依舊從嚴，不少新案交屋審視買方背景，若職業別收入不夠寬裕，資產實力不強，甚至是投資客，都難在貸款條件上有所發揮，甚至就算是大建商的案子亦無優待，難以倖免，因此也會影響預售市場信心。

不過，陳炳辰指出，銀行業者去年下半年自我嚴審放貸，投資客群已消散大半，如今市場上若倖存的投資者有一定的資產實力，較能挺過不佳的貸款條件，靜待未來轉嫁為獲利空間，此番的減貸雖可能是再給予一些壓力，但要說房產大戶投資客倒也不容小覷其購屋與持有能力。