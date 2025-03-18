中信金法說會／去年賺720億元、EPS 3.64元 法人估配息2元起跳

中信金控（2891）於18日舉行法人說明會，對外說明2024年營運概況及經營績效。中國信託金控2024年稅前盈餘880.9億元，累計稅後純益為720.3億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為16.39%，稅後資產報酬率（ROA）為0.86%，每股稅後純益（EPS）為3.64元，法人估，股利配發金額有機會至2～2.3元現金。

中信金控法人說明會由中信金控總經理暨發言人高麗雪、財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。中信金控及子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）2024年獲利雙雙創下歷史新高，台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）則受惠於資本市場熱絡影響，獲利穩健成長，帶動金控整體獲利年成長達28%。

中國信託銀行2024年合併稅後純益達494.2億元，創歷年新高，主要受益於存放款動能穩健成長，加上受到資本市場帶動，財富管理銷售動能強勁，信用卡消費金額成長、法人金融及個人金融業務皆表現亮眼，推動整體手續費收入上升；此外，金融商品操作得宜，使得交易收入增加，帶動整體稅後獲利較2023年成長20%。中信銀行2024年之合併逾期放款比率為0.49%，逾期放款覆蓋率為331%，資產品質穩健。

保險業務方面，台灣人壽維持穩健及多元的產品策略，持續推動長年期繳及價值型保單銷售。在投資方面，受惠於資本市場熱絡，股、債及基金資本利得佳，累計稅後獲利較2023年成長73%。

永續經營方面，中信金控持續運用金融影響力打造低碳社會，近年積極與高碳排企業議合，連續三年參與「CDP科學基礎減碳目標」倡議（CDP Science-Based Targets Campaign, CDP SBT），成功議合77家企業加入。中信銀行亦攜手新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）之永續金融科技生態圈合作企業Evercomm，將共同研發AI（Artificial Intelligence, AI）碳金融管理平臺，成為臺灣首家跨海打造AI賦能綠色金融科技的金融業者。

中信金控推動永續經營作為屢獲國際肯定，連續六年入選國際級永續評比機構標準普爾全球永續年鑑（S&P Global The Sustainability Yearbook），日前亦獲原碳揭露計畫（CDP）評選為最高領導級A級（Leadership A），並連續八年獲《The Asset》（財資）雜誌「最佳ESG企業獎」肯定。

中信金控以「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌為願景，優化核心業務，將持續發揮自身影響力並藉由連結國際倡議、聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），落實公司治理、環境、員工、產品、社會等面向的作為，朝永續經營發展邁進，打造穩健經營基石。