認和科技遭認定陸資 國泰世華：2月已解約資訊無外洩
經濟部長郭智輝今天證實，承接國泰世華銀信用卡核心系統升級專案的新加坡公司為陸資公司。國泰世華銀回應，已和認和科技解約，且無資訊外洩疑慮。
國泰世華銀今天發表聲明指出，為消除社會大眾可能疑慮，已於2月24日依約通知認和科技提前終止契約關係，且迄今均未使用認和科技提供的系統。
國泰世華銀說明，同時也委請中華資安國際股份有限公司就認和科技交付的原始碼進行檢測，3月14日出具報告顯示，檢測結果確認並無可疑的後門、惡意網路連線、加密或混淆等內容，無資訊外洩之虞。
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