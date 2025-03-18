快訊

台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

社群禁令／澳洲禁16歲以下玩社群 台灣有條件跟進嗎？

上市櫃永續報告書8月完成申報 商研院開課指導撰寫技巧

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
「ESG永續報告書撰寫技巧」課程內容豐富，涵蓋國際間的永續資訊揭露框架，如GRI、SASB、TCFD，並貼合台灣金管會的要求。課程將於4月10日和11日舉行，3月28日前完成報名可享優惠。圖／商研院提供
「ESG永續報告書撰寫技巧」課程內容豐富，涵蓋國際間的永續資訊揭露框架，如GRI、SASB、TCFD，並貼合台灣金管會的要求。課程將於4月10日和11日舉行，3月28日前完成報名可享優惠。圖／商研院提供

打造綠色企業！為協助中小企業應對ESG永續議題，商研院數位創新學院再次推出「如何撰寫ESG永續報告書」課程，3月28日前完成報名可享優惠。

商研院表示，該課程主要在深入探討國內外永續趨勢，並闡明撰寫永續報告的效益。課程內容包括詳細的撰寫步驟、可能遇到的困難，以及GRI架構與原則的應用。

商研院還指出，台灣目前急需大量的ESG專業人才，原因在於金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」已要求實收資本額20億元以下之上市櫃公司，應自114年起編製（113年度）永續報告書，故全體上市櫃公司114年起均應編製永續報告書，並於114年8月底完成申報，不僅要遵循國際報告GRI標準，同時亦要參考永續會計準則SASB與氣候相關財務揭露TCFD等揭露框架。

「ESG永續報告書撰寫技巧」課程內容豐富，涵蓋國際間的永續資訊揭露框架，如GRI、SASB、TCFD，並貼合台灣金管會的要求。課程將於4月10日和11日舉行，3月28日前完成報名可享優惠。詳細的課程內容於課程網址（https://reurl.cc/Y8V3nX）查閱，或致電(02)7707-4975由專人服務。

ESG 金管會

延伸閱讀

文策院聯手 UDN 倡議 ESG for Culture 讓企業與文化內容一拍即合

創新板估值 超越上市櫃

這個創新板太狠了！4.47倍股價淨值比竟超越上市櫃均值

遠離漂綠：永續揭露A到A+／防範漂綠 明確法律位階

相關新聞

保單強制執行 司法院發聲支持行政院訂定的豁免範圍

立法院財政委員會將在週三舉行保單強制執行的保險法修法公聽會，司法院的書面報告提前在週二出爐，其中司法院表示肯定保險法修正...

立委提出20版的保單強制執行修正案 司法院意見出爐

保單強制執行攸關民眾的權益，立法院各委員以及黨團對此提出的保險法修正草案，高達20項之多。司法院在書面報告當中也逐一的對...

中信銀財富報告：台灣今年高資產大戶將超過80萬戶

中信銀行發布「2025臺灣高資產客群財富報告」，該報告預估今年台灣可投資資產達新臺幣3,000萬以上的高資產客群人數將高...

受惠川普2.0政策 金融債有望持續領先

對於川普2.0政策，近期市場焦點均放在關稅進展及對於經濟的影響，而忽略其他有利經濟與企業的政策例如放寬監管措施，事實上，...

永豐金證券 榮獲櫃買中心9項大獎肯定

永豐金證券各項業務持續創新與突破，亮眼成績再獲肯定。證券櫃檯買賣中心舉辦113年度櫃買市場獎勵活動聯合頒獎典禮，永豐金證...

玉山金 傳將娶保德信投信

保德信投信出售成局，業內傳出將由玉山金控拿下，「再度」補齊投信版圖。除了出價以外，主要應與全員留用有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。