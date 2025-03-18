上市櫃永續報告書8月完成申報 商研院開課指導撰寫技巧
打造綠色企業！為協助中小企業應對ESG永續議題，商研院數位創新學院再次推出「如何撰寫ESG永續報告書」課程，3月28日前完成報名可享優惠。
商研院表示，該課程主要在深入探討國內外永續趨勢，並闡明撰寫永續報告的效益。課程內容包括詳細的撰寫步驟、可能遇到的困難，以及GRI架構與原則的應用。
商研院還指出，台灣目前急需大量的ESG專業人才，原因在於金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」已要求實收資本額20億元以下之上市櫃公司，應自114年起編製（113年度）永續報告書，故全體上市櫃公司114年起均應編製永續報告書，並於114年8月底完成申報，不僅要遵循國際報告GRI標準，同時亦要參考永續會計準則SASB與氣候相關財務揭露TCFD等揭露框架。
「ESG永續報告書撰寫技巧」課程內容豐富，涵蓋國際間的永續資訊揭露框架，如GRI、SASB、TCFD，並貼合台灣金管會的要求。課程將於4月10日和11日舉行，3月28日前完成報名可享優惠。詳細的課程內容於課程網址（https://reurl.cc/Y8V3nX）查閱，或致電(02)7707-4975由專人服務。
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