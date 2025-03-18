國泰囊括「亞洲永續報告獎」六大獎 獲獎數居台灣金融業之冠

國際公認重要永續報告書獎項之一「亞洲永續報告獎」（Asia Sustainability Reporting Awards, ASRA）揭曉2024年獲獎名單，國泰金控（2882）暨子公司國泰人壽、國泰世華銀行共獲頒兩項金獎、三項銀獎、一項銅獎，為這屆台灣金融業獲獎數最多的業者，其中國泰世華銀行首度參與角逐即分別奪下「亞洲最佳永續報告獎（首次發行）」金獎，展現集團積極落實永續作為，成效有目共睹，深獲國際肯定。

國泰金控將企業永續視為重要使命，2011年成立「企業社會責任委員會」並於2014年更名為「企業永續委員會」，長期聚焦候、健康、培力三大永續主軸及聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），深耕永續經營發揮金融業影響力，為精進企業永續治理，提升董事會效能，於2025年1月設置永續相關功能性委員會「企業永續發展委員會」，而原轄下設置的「企業永續委員會」則更名為「ESG策略委員會」，共同擬定、推動集團永續發展計畫；且為讓人才皆能在國泰發揮潛能，以「Place for all」核心理念打造DEI（Diversity, Equity, and Inclusion）小鎮，透過「多元包容」、「彈性配速」措施，支持員工不同人生階段的多元角色，並重視員工福祉與身心健康，創造多元、公平、共融友善職場環境，一舉囊括亞洲永續報告獎「亞洲最佳永續報告獎（公司治理）」金獎、「亞洲最佳永續報告獎（領導者的話）」銀獎，及「亞洲最佳多元性報告獎」銅獎肯定。

國泰金控傳達「Better Together 共創更好」的理念，持續在環境、社會、治理發揮正向影響力，在國際永續評比迭創佳績，在指標性的「道瓊永續指數（DJSI）」中，不僅連續七年入選最高等級「道瓊世界指數」成分股，亦持續十年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股，更於2024年MSCI ESG評比首度獲AAA級最高評等，近期再從全球近萬家受評企業中脫穎而出，入選「2025年標普永續年鑑（S&P Global The Sustainability Yearbook）」，顯見永續行動的具體成果深獲國際青睞。展望未來，國泰金控將善盡永續金融先行者的責任，不斷精進永續服務與商品的深度與廣度，加強與利害關係人溝通，共創更為美好的永續未來。

國泰人壽秉持對環境、社會與公司治理（ESG）的高度承諾，於2024年進一步強化永續治理架構，正式成立「永續發展委員會」由董事會管轄，並設立專責部門「永續與品牌策略部」，以提升永續發展的決策效能與執行力，聚焦集團「氣候、健康、培力」三大主軸，制定明確的短中長期目標，並積極推動相關行動方案。

此外，國泰人壽透過定期發布永續報告書，揭露各項永續專案的進展與具體作為，確保資訊透明化，積極回應氣候議題的風險與機會，並以「零碳營運轉型」與「低碳投資配置」的雙軌策略達成守護氣候環境的永續目標，對內採取「零碳營運轉型」策略，啟動職場轉型、綠電使用及綠色租賃方案，對外則以「低碳投資配置」積極布局低碳投資標的、參與國際氣候倡議、與被投資公司針對氣候相關議題進行議合，一舉榮獲亞洲永續報告獎「亞洲最佳SDGs報告獎」及「亞洲最佳氣候報告獎 」銀牌的肯定；國泰人壽將推動金融業邁向更具韌性與包容性的永續發展目標，共創更好。

國泰世華銀行2023年永續報告書，是依循GRI 1、SASB 2、IFRS S1 3之準則編製，並通過第三方有限確信。該份報告書接軌國際原則，全面揭露國泰世華當年在ESG各面向的卓越成果。舉例來說，國泰世華發揮金融核心職能，打造多樣永續金融商品，截至2023年已核貸逾2,700座太陽能發電站；同年亦推出「碳權交易價金信託服務」，為完善國內碳權交易機制盡一份心力；另外，為長期守護民眾財產，致力防制民眾遭詐，該年度共成功攔阻逾1,800件詐騙案件、金額逾12.8億元，為當年阻詐金額最高之金融機構。透過報告書，國泰世華將永續實績、策略架構、發展目標等內容，以全面且淺顯易懂的方式完整揭露，充分展現其打造永續企業的決心，並獲得亞洲永續報告獎青睞。作為永續金融的先行者，國泰世華秉持以人為本的精神，將「企業永續」做為全行發展核心，並在兼顧股東、員工與各級利害關係人權益下，持續發揮金融影響力，與社會共榮、共好。