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防詐領先同業！凱基證券「68178」專屬短碼簡訊 陪伴客戶「一起發」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券率先推出「68178」專屬短碼簡訊，幫助投資人輕鬆辨識，降低遭假冒簡訊詐騙的風險。(凱基證券/提供)
凱基證券率先推出「68178」專屬短碼簡訊，幫助投資人輕鬆辨識，降低遭假冒簡訊詐騙的風險。(凱基證券/提供)

凱基證券落實反詐騙不遺餘力，有鑑於近年數位詐騙、釣魚簡訊日益猖獗，為降低投資人遭假冒簡訊詐騙的風險，宣布率先推出「68178」專屬短碼簡訊，此號碼所發出的簡訊均為凱基證券官方認證，幫助客戶能夠輕鬆辨識。凱基證券為國內首家民營券商推出這項服務，期能充分發揮證券商第一線之職能，憑藉卓越金融科技保障客戶權益。

凱基證券表示，2023年起即啟用專屬的固定簡訊號碼，惟考量10碼數字不易記憶，再次優化推出專屬簡訊短碼「68178」，該號碼有兩大涵義，首兩碼「68」為電信業者認證之金融機構專用編碼，讓客戶更能輕易辨識並安心點擊簡訊中的連結，減少被詐騙的風險；末三碼「178」諧音一起發，不僅便於客戶記憶，象徵凱基證券陪伴客戶「一起發」，同時積極運用最新金融科技，致力守護投資人的財富，成就客戶富足人生。

憑藉領先的數位科技、頂尖AI服務，凱基證券亦為業界首家推出「AI助理」功能，一鍵提供個股頂尖AI智能與投顧專家的全方位操作建議，更有獨家「策略選股」零程式快速找到好股票以及「e智慧」方便投資人自動下單等智能功能，並推出「客製化精準通知」主動根據客戶的庫存、自選股及交易行為偏好，發送個人化投顧報告、市場訊息等專屬訊息，以客戶導向的多元數位創新服務，持續落實普惠金融，來滿足不同投資族群的需求。

凱基證券落實「公平同理，待客如己」服務理念，展現防範詐騙的決心，近期陸續榮獲證交所「反詐騙評鑑-傑出獎」、數位金融獎「數位資訊安全獎」等指標獎項肯定，並於官方網站建立「反詐騙行動站」專區，投資人可於官網掃描專屬簡訊號碼QRcode，一鍵加入手機通訊錄聯絡人，即可安心瀏覽簡訊，防止數位詐騙的冒充行為。更多凱基證券反詐騙資訊，請洽詢凱基證券各分公司或官網專區：https://www.kgi.com.tw/zh-tw/anti-fraud

凱基證 詐騙

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