中信銀財富報告：台灣今年高資產大戶將超過80萬戶

中信銀行發布「2025臺灣高資產客群財富報告」，該報告預估今年台灣可投資資產達新臺幣3,000萬以上的高資產客群人數將高達81.6萬人，資產總值將達57.69兆元。

中信銀自2018年起攜手資誠聯合會計師事務所針對臺灣高資產客群進行調查，結合通膨因素，高資產客群面對跨世代的理財資產規劃五大亮點為「觀全球」、「掌握人工智慧」、「啟傳承」、「樂齡退」、「布海外」，債券更躍居未來一年高資產客群最有興趣的商品。

中信銀行主要針對個人可投資資產達3,000萬元以上客戶以問卷調查與深度訪談，深入探討其投資布局、理財需求及傳承規劃，結果顯示90%的高資產客群財富呈現成長，進一步觀察未來一年的境內四大首選金融商品為「債券、台股、海外股及ETF」。

中信銀行表示，受聯準會利率政策調整影響，高資產客群追求報酬的同時亦考量投資風險，促使債券躍居未來一年最有興趣的商品；近年來 ETF多樣化的投資組合與靈活的收益方式更增加高資產客群興趣。

就世代別而言，除台股及儲蓄外，45 歲以下族群目前持有海外股的比例亦較高，65 歲以上則持有共同基金及債券的比例較高；若以未來一年有興趣的商品來看，45 歲至 65 歲族群對各項境內產品皆保持高度興趣，尤以債券、ETF、海外股最為顯著。

調查發現，去年影響臺灣高資產客群投資策略的前三大事件，依序為「聯準會利率政策」、「全球通膨與能源價格波動」及「AI 供應鏈崛起」。高資產客群在選擇投資標的時，亦特別關注如「烏俄、以巴等戰爭衝突」、「臺灣地緣政治潛在風險」等政經事件，凸顯高資產客群於全球布局時，需兼顧國際視野與在地優勢。

美國通膨指數與失業率獲得一定程度的控制後，加上 AI 等高科技產業快速發展，去年美國投資布局仍維持 54% 投資意願，日本則自2023年來經濟成長快速，正式擺脫負利率，對此報告也指出，許多高資產客群將目光轉向與日本相關的投資標的，未來三年投資意願成長至 21%，躍升第二僅次美國，顯示高資產族群於「觀全球」理財亮點，特別關注美國、日本兩大市場。另一方面則因去年AI 供應鏈崛起，助益高資產客群收益，受AI相關熱潮挹注，多數高資產客群對臺灣高科技產業投資抱正向看法。

此外，在傳承議題上，48%族群著手進行傳承規劃，相較2021年成長13%，意味高資產客群對於傳承步調明顯加速。傳承者關注的議題聚焦於保障子女的生活水平及人生規劃，更擔憂財富分配與傳承規劃。

另一方面，隨著平均壽命逐年提高、高齡化浪潮，退休後的收入來源也成關注焦點，而退休資金來源除儲蓄外，61%委託財富管理機構操作，更發現45歲以下族群有27%希望經營夢想事業，45歲至65歲則有28%期望享受田園生活。

值得關注的是，在財富管理的目標上，以子女教育規劃及追求生活品質的優先度明顯提升，而受到地緣政治風險的影響，以及對於下一代子女的教育規劃，許多高資產客群除關注投資移民與海外第二身份等議題，亦開始配置境外非自住房地產，未來三年有興趣布局的人數成長一倍。