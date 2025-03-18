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桃園市政府 發行我國首檔可持續發展政府債券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為推動綠色城市及落實居住正義，桃園市政府於114年3月18日發行我國首檔結合環境及社會效益項目之可持續發展政府債券，並於櫃買中心（TaipeiExchange）掛牌，除展現桃園市政府落實永續樂活的決心，亦為我國永續發展債券市場增添生力軍。

桃園市政府這次發行新台幣12億元的2025年度第1期建設公債，發行期間為2年期，票面利率1.6%，由安侯建業聯合會計師事務所為其可持續發展債券計劃書出具評估報告，並取具櫃買中心資格認可，所募資金分別用於興建捷運綠線與社會住宅，為第一個將社會住宅列為投資計畫項目的地方政府，透過建構低碳運輸設施，以及運用社會住宅解決青年與經濟弱勢族群的居住問題，落實桃園市政府「友善共好．永續樂活」的願景與目標。

這次發行係桃園市政府首度透過債券市場籌集建設所需資金，債券具有以固定利率鎖定長期融資成本的優勢，帶來節省利息的效益，減輕其財政負擔並提升資金運用靈活度。

櫃買中心指出，桃園市政府為首個從無到有建立永續發展債券發行制度並成功發行的地方政府，這次債券發行實具意義也深具示範效果，盼此成功案例能夠引領更多政府機關響應。此外，為鼓勵發行永續發展債券，櫃買中心亦對政府機構發行債券的外部評估機構費用提供補貼，每名發行人最高新台幣35萬元，期待藉由永續發展債券市場發行人多元化，提供投資人更多穩健的投資標的，以完善我國永續發展債券市場生態系。更多有關永續發展債券制度介紹，請參考櫃買永續發展債券專網

債券 新台幣 櫃買中心

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