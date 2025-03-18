受惠川普2.0政策 金融債有望持續領先

對於川普2.0政策，近期市場焦點均放在關稅進展及對於經濟的影響，而忽略其他有利經濟與企業的政策例如放寬監管措施，事實上，美國的金融機構可望受惠於放寬監管，因此近期金融股的股票與債券均已開始反應此一正面的影響，美國金融股在川普當選後表現持續領先大盤，金融主順位債與次順位債過去一年表現亦超越全球投資級公司債。在美國緩步降息基調不變下，投資金融債有機會享有金融監管鬆綁以及降息的雙重利多，後勢看好。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，在川普當選後，金融債表現領先投資級公司債的態勢更加顯著，根據統計，過去一年金融次順位債上漲7.52%，金融主順位債上漲6.55%，均領先全球投資級公司債的5.48%，金融債已在反映川普上任後的政策面利多。例如對於銀行業，推延美國銀行業資本適足率相關規則，將有助獲利增加、資本增長；對於消金與金融科技公司實施低度審查，有利相關產業發展；此外，可望放寬反壟斷法，加速投資銀行間併購交易。

金融債近來的亮眼表現，除反映基本面利多，股市震盪進而推升債券需求也是其中一項原因，目前市場焦點放在關稅政策，風險性資產下滑，且需求將受到關稅影響而減弱的預期，市場下修經濟成長與通膨預估，而聯準會仍處於降息循環，債券保值程度增加，股債負相關連動性上升，有利債券殖利率維持較低水準。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，金融主順位與次順位債目前到期殖利率仍處於近十年的相對高檔，具備高殖利率與低評價優勢，當利率仍在高檔時，投資金融債可以享有優於投資級公司債的債息收益；自2023年10月19日以來，金融主、次順位債的殖利率緩步下降，若未來殖利率持續下降，搭配目前相對高殖利率優勢，金融債表現空間值得期待。

林詩孟指出，美國新財長貝森特維持發債規劃，未計畫增加且正在進行美國政府財政瘦身，在長天期債券籌碼未增加的情況下，美債殖利率曲線牛市趨平。將持續觀察關稅、移民、降稅及解除管制相關政策細節，由於美國銀行業新資本規定可望改善，營造利差縮窄有利環境，債市前景樂觀看待。在投資策略上，目前主順位債比重預計將維持在35%~40%，但次順位債仍會是投資組合的重心，因為次順位債指數平均信評與美國投資級公司債相同但到期殖利率更高，一旦債市反彈可望受惠更多。