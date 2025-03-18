永豐金證券 榮獲櫃買中心9項大獎肯定

永豐金證券各項業務持續創新與突破，亮眼成績再獲肯定。證券櫃檯買賣中心舉辦113年度櫃買市場獎勵活動聯合頒獎典禮，永豐金證券拿下9項獎項肯定，涵蓋ETF業績競賽、股票造市、ETF造市等領域，展現專業實力與團隊戰力。

永豐金證券長期深耕ETF及股票造市業務，勇奪櫃買中心113年「ETF造市英雄獎」，第1季「聲名大造獎」第二名；第2季「聲名大造獎」第二名；第3季「造市有成獎」第一名、第3季「聲名大造獎」第二名及第4季「聲名大造獎」第二名、第4季「造市有成獎」第三名，造市品質屢獲投資人及市場肯定；並以ETF定期定額扣款人數出色表現，獲得上半年和下半年「E定富櫃獎」第三名，共計九獎項。

永豐金證券表示，ETF團隊多年來致力於發展ETF造市套利交易及股票造市業務，不僅堅守穩定的造市品質，還在擔任流動性提供者的檔數及整體覆蓋率上逐年提升，提供穩定的報價、盤中和盤後零股交易，以及專業的市況和產品諮詢服務，已成為投信法人最信賴的夥伴。這些努力不僅提升市場的流動性，也為投資人提供更便捷和透明的交易環境，進一步鞏固永豐金證券在市場中的領導地位。

另外，永豐金證券以ETF定期定額扣款人數的卓越表現，榮獲113年上半年和下半年「E定富櫃獎」第三名，該獎項主要是針對ETF定期定額扣款人數進行評比，永豐金證券能夠在這項競賽中脫穎而出，歸功於產品特色與服務亮點，包括多元化的ETF選擇，滿足不同風險承受度和投資需求；便捷的定期定額服務，簡單的操作流程，讓投資人能夠輕鬆設定定期定額投資計畫，實現長期穩健的投資目標；專業的投資顧問團隊，隨時為客戶提供最新的市場資訊。

永豐金證券表示，ETF團隊將持續優化避險渠道，培育優質交易人才，並積極參與「主動型ETF」的造市業務，持續在金融交易及產品創新上發揮專業實力，提升市場競爭力，提供更優質的交易環境，共同壯大台灣ETF市場。並透過不斷的創新和專業服務，為投資人帶來更多元化的投資選擇和更豐厚的回報，進一步推動台灣金融市場的發展與繁榮。秉持專業、誠信的經營理念，為投資人提供最優質的服務，攜手共創美好未來。