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8億美元熱錢出走 台幣失守33關…探二個月低點

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣匯率17日在熱錢撤出下，終場貶值5.1分，收在33.005元。 聯合報系資料照
新台幣匯率17日在熱錢撤出下，終場貶值5.1分，收在33.005元。 聯合報系資料照

台幣匯率昨（17）日在熱錢撤出下，終場貶值5.1分，收在33.005元，睽違兩個月後，再度失守33元整數關卡，終止連兩升且為兩個月新低，總成交量為17.575億美元。

匯銀主管指出，雖然台股反彈，但外資持續賣超台股逾百億元，熱錢也匯出逾8億美元，促使新台幣匯率貶破33元後，以33.005元報收。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.23%，非美貨幣升貶互見；其中，韓元強升0.46%，星元升值0.14%，但新台幣與人民幣均貶值0.15%，日圓則是微貶0.05%。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管分析，本周為超級央行周，國際金融市場緊盯美國聯準會、日本央行與台灣央行的貨幣決策，儘管台股昨天盤中一度大漲逾300點，但熱錢持續流出，促使新台幣匯率早盤升值、接近中午後翻貶，之後貶幅還一路擴大。不過，匯價逢低，吸引一票出口商進場拋匯，央行也進場調節，匯市交投熱絡，總成交量擴大至17.575億美元。

匯銀主管指出，美國通膨數據低於預期，令市場對美國經濟衰退的疑慮加深，預料聯準會本周利率會議將按兵不動，國際美元將自低檔回升，美元指數位於103至104之間波動。

市場研判，央行本周四召開今年第1季理監事會議，預估貼放利率按兵不動，不過，外資連續多日賣股後匯出，促使新台幣匯率貶值壓力大，預估新台幣短期內將在32.8至33.2元區間震盪。

匯銀主管表示，央行向來以維持新台幣匯率「相對穩定」為操作基調，只要新台幣並非獨強或獨弱，央行就不會死守單一價位。

台幣匯率 新台幣 日本央行

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