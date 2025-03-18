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富邦金總座談併購 國內海外都會評估

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

富邦金控（2881）收購日盛金控為國內「金金併」非合意併購始祖，對於「金融2.0」時代來臨，總經理韓蔚廷昨（17）日表示「樂見其成」，因台灣金融業家數過多，若能整合、放大營業規模，有助提升風險承擔與對外擴張能力，對累積台灣金融業實力而言是件好事。

對於富邦金是否持續發動併購擴張營運版圖，韓蔚廷說，除保險業有接軌考量外，非保險業其他金融產業將繼續評估、內部一直都在找機會；不過「併購這件事要講緣分」，就市占率而言，富邦人壽市占較大，會考量非保險業其他金融產業是否有好的投資標的，讓富邦金能均衡發展，但「不代表不看保險業」，就算台灣沒有、海外也會看。

韓蔚廷說，富邦金市占最低的是銀行子公司，但不只銀行，投信、證券等也會評估相關機會，且沒有順序與互斥的問題，「併購這件事，有一個產業能做成就阿彌陀佛了」，區域別方面，不限台灣、海外也會考量，雖然重點是亞洲，但不會放棄歐美地區投資機會。

韓蔚廷表示，各子公司業別不同，是否推動併購，考量重點不盡相同，只要對公司中長期營運有幫助、有合併綜效，都會評估，但併購需要緣分、並不是買方市場，不是準備好資金就能成功；富邦金在意的合併綜效除客戶能否互補外，還有併購方人才，另個考量是分行執照，但在併購日盛後，分行家數足夠、不會是主要考量。

對於新加坡大華銀行把在中國大陸的零售金融事業賣給富邦華一銀行，韓蔚廷表示，富邦華一接手花旗銀行、大華銀行等外資的消費金融業務，主要是讓華一銀的法金與消金均衡發展。

併購 保險 富邦金控

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