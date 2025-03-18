富邦金股利 法人上看5元 …總座：同時考量配現金和股票

富邦金控2024年稅後純益高達1,508.2億元，改寫金控業歷史新高，每股稅後純益（EPS）10.77元，賺進逾一個股本；總經理韓蔚廷昨（17）日表示，股利一定會反映獲利成長，並同時考量現金股利與股票股利，「今年發放去年股利，一定會比前一年更好」。法人預估，股利將可上看5元。

富邦金（2881）昨天舉行法說會，去年發放2023年股利為每股3元，包含現金股利2.5元、股票股利0.5元。韓蔚廷表示，過去提到富邦金股利配發率落在四至五成，但今年實際能發多少還是要整體考量，僅強調「股利會反映獲利、股利配發會符合獲利成長，同時考量現金和股票股利。」

韓蔚廷表示，保險業將於2026年正式接軌IFRS 17及ICS 2.0，因應接軌、強化資本結構要求，近年來壽險業幾乎無法發放現金股利或上繳股利給金控母公司，影響股利發放。

富邦金法說會重點

因應接軌，富邦人壽近年持續發行次順位債厚實資本， 2023至2025年分別發行250億元、560億元與待發行的190億元，富邦金昨天首度透露，不排除今年下半年將申設特殊目的公司（SPV）赴海外發行債券，若確定發行，將是國泰、南山、新光後，第四家宣布赴海外發債籌資的壽險公司。

富邦人壽去年稅後純益1,026.6億元，創歷史新高。富邦人壽去年底總投資資產增至5兆1,760億元，年增7.4%，投資報酬率5.48%，締造新猷，主因之一為國內外股票投資大賺。

富邦人壽去年國內股票金額為4,628億元，占總投資資產比重近9%，投報率高達24.76%；國外股票部位3,975億元，占比7.7%，投報率23.17%；國內債券與國外債券投報率分別為3.05%與4.12%。

與2023年相較，國內股票與國外股票去年分別增加224億與850億元。去年底股票未實現利益高達900億元，今年2月底降至700億元。

富邦金指出，國內外股票報酬率上升，主要反映實現資本利得及處分私募基金；現金維持相對較高水位、約2,452億元，占比4.7%，未來將視市況伺機布局，以期提升收益。截至去年底，富邦人壽合約服務邊際（CSM）達600億元，韓蔚廷表示，未來目標是每年成長15%至20%。