一銀舉辦AI創新應用共識營

第一銀行為凝聚經營團隊共識，強化數位轉型戰略布局，14日舉辦「2025數位共識營－AI創新應用研討會」，由董事長邱月琴率領董事會成員親自參與，透過與經營團隊對話，探討數位金融發展趨勢，共同擘劃數位藍圖，加速金融科技應用，並邀請前Google台灣分公司董事總經理、數位轉型專家簡立峰擔任主講嘉賓，分享數位金融趨勢及金融業如何善用人工智慧（AI）驅動創新。

在這個數位化快速發展的時代，AI已經不再是遙不可及的未來科技，一直以來，數位創新的AI發展總是關注焦點，而第一銀行已經在大數據應用跟AI導入上有良好基礎，除了領先同業首創「第一金融智慧地圖平台」、「微企e時貸」、「第e數速貸」、「智能鑑價模型」、「e-First智能理財」等，打造全新的金融體驗外，今年2月也成為首家建置數據分析雲端平台的公股銀行，並規劃應用生成式AI基礎模型託管服務建立大語言模型實驗場域，掌握AI代理在業務流程優化及服務創新的先機。

簡立峰以「AI在金融業的應用與挑戰」為題，分享AI發展對於數位金融的影響及運用，剖析當前金融產業面對的數位變革，探討金融數據雲端化的優勢及風險管理，並指出「數位轉型不只是導入新技術，更是企業文化與商業模式的變革，金融業應透過科技及數據驅動決策，打造更靈活、以客戶為中心的金融服務」，也提到「在AI時代，只要能善於利用AI，就能掌握絕大部分的能力與機會」。

第一銀行長期致力於數位轉型，透過舉辦「2025數位共識營－AI創新應用研討會」，加強董事會與經營團隊的共識，也為未來數位戰略方向提供明確指引。展望未來，第一銀行將持續深化金融科技應用，優化數位服務體驗，並透過數據驅動決策，推動更智慧的金融生態系統，為客戶提供多元且個人化的數位金融服務。