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玉山藝文講座 看見台灣美學

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山文教基金會執行長王志成（前排左四起）、日治台灣史研究學者王佐榮、前國立台灣美術館館長廖仁義教授與出席貴賓們合影。玉山文教基金會／提供
玉山文教基金會執行長王志成（前排左四起）、日治台灣史研究學者王佐榮、前國立台灣美術館館長廖仁義教授與出席貴賓們合影。玉山文教基金會／提供

讓藝術豐富生活、用美學滋養人生，玉山文教基金會於15日在玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請藝文領域專家以多元主題視角，分享從歷史到現代的美學、建築、甚至是音樂的發展，並由前國立台灣美術館館長廖仁義教授擔任講座引言人，讓參與的民眾透過不同角度來認識台灣，看見台灣的藝術活力。

此次講座主題為「找回昭和時期美麗台灣的色彩」，主講人為日治台灣史研究、佐榮寫真館頻道主持人-王佐榮老師。盼透過「有圖有真相」的分享，並搭配攝影家鄧南光、李火增的珍貴紀錄，還原日治時期的台灣庶民文化發展史，以客觀的角度重現當時的生活面貌。

玉山文教基金會執行長王志成表示，此次講座特別聚焦在前輩寫真家鏡頭下的台北地景與人文，讓參與民眾彷彿穿越時空重回早期的台灣，並藉由真實色彩考證的五種方式，展現對歷史色彩負責的態度。此外，在講座開場前，特別邀請玉山培育傑出人才獎學金人文類得主-曾昱承帶來精彩的低音管二重奏演出，獲得現場熱烈回響。

第二場講座將於6月28日14時舉行，由藝術家-尤瑪達陸擔任主講人，主題為「根源於土地的未來」，以泰雅族傳統織布工藝為核心，分享藝術創作與文化復興。5月23日開放線上報名，名額有限，玉山誠摯歡迎所有對藝文領域有興趣的民眾報名參加，詳情可關注活動官網https://event.esunbank.com.tw/mkt/foundation/twart/index.html

泰雅族 玉山銀行 美術館

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