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國銀外幣放款反轉上升

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會與央行統計，2025年1月單月國銀外幣存款驟減1,172億元是史上同期第四慘，外幣放款月增389億元則是近三年同期最大，呈現此消彼漲，金融圈指出，川普新政讓全球經濟更加不確定，一旦美國降息幅度擴大，將有利外幣放款量，但恐讓外幣存款量下滑。

1月底國銀外幣存款餘額14兆9,927億元，終止連四增，較上月驟減1,172億元，月減額是史上同期第四慘。金管會指出，因1月有企業支付貨款、投資款匯出、農曆年節前資金調度及美元貶值等四大皆空所致。

1月底國銀外幣放款餘額5,179億元，終止連二降，較上月增加389億元，月增額是近三年同期最佳。銀行主管說，1月受惠台灣對外投資與進出口動能強勁，川普新政也續帶動供應鏈移轉，使外幣放款動能轉熱。

展望2025年全年，國銀外幣存放款動能則全看川普新政，牽動全球經濟榮枯、美國降息循環步調和台灣對外投資動能等三大因素而定。

一家銀行主管坦言，川普關稅戰一旦引發全球經濟衰退，尤其近期美國就業及消費數據不如預期，市場預期今年美國降息幅度料將擴大到3至4碼，台美利差縮減，外幣存款吸引力下滑，恐讓外幣存款量萎縮。

一旦美國擴大降息，借貸利率走低，反有助企業舉債外幣的意願，加上國際供應鏈加速移轉，都可讓外幣放款動能續航。

也有銀行高層憂心，美國降息雖會讓放款量增，但「利差可能會縮水」，因放款利率下滑速度，多遠快於存款利率走低，這將壓縮了淨利息收益進而衝擊獲利，多數銀行只盼可採「以量補價」來彌補利差縮水的負面影響。

金管會與央行昨（17）日公布外幣存放款數字。金管會的國銀外幣存款含境內外（DBU+OBU）與海外分行，比央行的外幣放款僅算國內總行（DBU）還大。

若以1月底美元兌台幣匯率32.682元換算，1月底外幣存款餘額4,587億美元是近半年低點，月減22億美元，連續四個月下滑；1月底外幣放款餘額158.5億美元，月增12.35億美元均同寫近三個月最佳紀錄。

美國 金管會 降息

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