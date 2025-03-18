快訊

陽光行動／4.4坪擠8人 監獄超收 管理風險與衝擊日增

桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

王道銀股息估逾0.5元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

王道銀行（2897）昨（17）日法說會，公布去年本業獲利創新高，2024年全年每股稅後純益（EPS）達1元，股利水準將比去年更好，並仍維持全配現金股息，法人估算王道銀每股現金股息可望來到0.5元之上，有機會挑戰歷史新高，預期現金股息殖利率可望來到5%之上。

王道銀昨天法說會並發布海外擴張據點的好消息，包括新申設澳洲雪梨代表處已在3月開業，將盡速升格分行，新加坡設創投則是在2月已完成註冊，預計第2季內開始營運，新加坡創投初期資本額低於新台幣5,000萬元，將以搭建投資平台、引進與王道銀策略聯盟合作的金融科技或綠色投資相關標的，以利與王道銀產生綜效，並由台灣的創投子公司等進行投資為方向，目前王道銀已在新加坡積極尋找合適對象。

另外，王道銀也在法說會上揭露房貸業務策略大翻轉，從2023年以前決定少做、減緩房貸業務，轉變為2024年房貸放款大成長近19%，來到190億元。

王道銀高層主管指出，這是因為之前房貸利率偏低，利潤空間較少，所以決定少做房貸，但是去年因為資金吃緊、政策控管房貸等因素，使得房貸利率大幅提升，利潤空間也隨之大增，因此王道銀行把握市場變化，積極承作房貸，帶動相關放款量與息收、手收等收益高成長。

創投 房貸

延伸閱讀

智慧經營／合庫人壽總經理藍年紳策略改革 三面向出擊

老公薪水是她的一倍 卻要求開銷全AA！人妻怨：連房貸都均分

他沒錢付月子中心費用 老婆自付卻怒給1命令！人夫崩潰求助

兆豐金法說會／2025獲利展望 投資操作與房貸相關收益恐下滑

相關新聞

金控薪資排行 元大第一名…2024年平均年薪202萬

2024年14家金控員工平均薪水全揭露，排名大洗牌，整體平均薪資為159.1萬元，較前一年增10.6%。而14家金控中，...

8億美元熱錢出走 台幣失守33關…探二個月低點

新台幣匯率昨（17）日在熱錢撤出下，終場貶值5.1分，收在33.005元，睽違兩個月後，再度失守33元整數關卡，終止連兩...

富邦金股利 法人上看5元 …總座：同時考量配現金和股票

富邦金控2024年稅後純益高達1,508.2億元，改寫金控業歷史新高，每股稅後純益（EPS）10.77元，賺進逾一個股本...

玉山金 傳將娶保德信投信

保德信投信出售成局，業內傳出將由玉山金控拿下，「再度」補齊投信版圖。除了出價以外，主要應與全員留用有關。

國銀外幣放款反轉上升

據金管會與央行統計，2025年1月單月國銀外幣存款驟減1,172億元是史上同期第四慘，外幣放款月增389億元則是近三年同...

玉山藝文講座 看見台灣美學

讓藝術豐富生活、用美學滋養人生，玉山文教基金會於15日在玉山銀行第二總部大樓舉辦「站在玉山 擁抱藝術」藝文講座，邀請藝文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。