王道銀股息估逾0.5元

王道銀行（2897）昨（17）日法說會，公布去年本業獲利創新高，2024年全年每股稅後純益（EPS）達1元，股利水準將比去年更好，並仍維持全配現金股息，法人估算王道銀每股現金股息可望來到0.5元之上，有機會挑戰歷史新高，預期現金股息殖利率可望來到5%之上。

王道銀昨天法說會並發布海外擴張據點的好消息，包括新申設澳洲雪梨代表處已在3月開業，將盡速升格分行，新加坡設創投則是在2月已完成註冊，預計第2季內開始營運，新加坡創投初期資本額低於新台幣5,000萬元，將以搭建投資平台、引進與王道銀策略聯盟合作的金融科技或綠色投資相關標的，以利與王道銀產生綜效，並由台灣的創投子公司等進行投資為方向，目前王道銀已在新加坡積極尋找合適對象。

另外，王道銀也在法說會上揭露房貸業務策略大翻轉，從2023年以前決定少做、減緩房貸業務，轉變為2024年房貸放款大成長近19%，來到190億元。

王道銀高層主管指出，這是因為之前房貸利率偏低，利潤空間較少，所以決定少做房貸，但是去年因為資金吃緊、政策控管房貸等因素，使得房貸利率大幅提升，利潤空間也隨之大增，因此王道銀行把握市場變化，積極承作房貸，帶動相關放款量與息收、手收等收益高成長。