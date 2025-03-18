國銀人民幣存款利率 失守2字頭

人民幣存款雙率雙降、投資魅力盡失。中央銀行昨（17）日公布，2月底國銀人民幣存款餘額降至人民幣1,133.93億元，月減人民幣9.43億元，寫下2013年10月、近11年半以來的最低水準，且各銀行目前推出的高利定存專案，利率已全面失守「2」字頭。

央行統計顯示，2月底銀行外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為人民幣824.41億元，月減人民幣6.8億元；央行官員解釋，儘管2月有法人戶匯入貿易相關貨款，但個人戶大舉減持人民幣存款，導致整體DBU人民幣存款餘額仍為減少。

台商海外資金調度中心—國際金融業務分行（OBU）方面，2月底人民幣存款為人民幣309.52億元，月減人民幣2.62億元。

央行統計顯示，各銀行目前推出的高利定存專案，3個月期定存利率最高水準為陽信銀行、高雄銀行（2836）的1.5%，6個月期為高雄銀行和永豐銀行的1.6%，1年期則是陽信銀行的1.65%。