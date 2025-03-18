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保德信嫁玉山金 全員留用成關鍵

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

保德信投信出售成局，業內指出，將由玉山金（2884）拿下，「再度」補齊投信版圖。除了出價以外，主要應與全員留用有關。玉山金董座黃男州日前才私下開玩笑地說，「玉山投信2008年在我手上賣掉，應該在我手上再把它買回來」，如今也一語成真。

據悉，保德信投信出售案進行約半年，由法國巴黎銀行出任財顧，最後由中信金及玉山金兩強進入最後競爭階段，價格約20億至30億元之間，在日前消息曝光後，出售方也請玉山加速進行最後作業。且出售方決定因素非只有價格，包括員工留用、向主管機關申請時的「順暢度」等均為考量，由於玉山現階段無投信子公司，因此全員留用不成問題。近期待所有條件拍定後將由雙方董事會通過。

玉山金以銀行為主體，銀行獲利占比九成以上，壯大金控版圖是玉山重要策略，同時為響應亞洲資產管理中心政策，擴大證券並補齊投信版圖為優先考量。黃男州日前觀察提到，未來可能進入「投信2.0」時代，被動式ETF已經改變台灣投信的生態，未來主動式ETF又會再一次改變。

中信金 玉山金 黃男州

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