搶社會新鮮人 第一銀、華南銀徵才喊年薪上探20個月

搶社會新鮮人，各銀行拚福利也拚薪資。第一銀與華南銀今年陸續搶進校園徵才，釋出約百名招募職缺，喊出員工平均年薪都上探20個月，今年更有機會比照軍公教調薪，等於今年新進行員就有機會立刻加薪3%。

第一銀行表示，今年2月底啟動校園徵才，今年將再擴大舉辦逾20場，是歷年最多，預計招募300人，其中以一般行員預計招募150人最多，理專、儲備核心人才（MA）各招60人，業務菁英人才也要找30人。

第一銀行因應每年屆齡或自願退休、自然離職與留職停薪等人力缺口，每年都會招募約200~300人左右，近年新進行員更受惠第一銀行放寬升等名額、證照張數和加入輔助人等調整後，離職率也大降。

銀行主管坦言，社會新鮮人並不喜歡去金融業，認為金融業有共銷的業績壓力，理專也很難做，但近年各銀行大舉拉高薪資，拚福利也給職涯願景，終找回新鮮人熱情。

如華南銀宣布，今年預計招募一般行員、儲備菁英、資訊科技、金融科技、財富管理、風險管理等類別，新鮮人起薪上看5萬5000元。華南銀整體員工平均年薪逾19個月，每年進行年度調薪平均3%起。

第一銀行整體員工平均年薪更逼近20個月，理專平均27個月，業績最好理專甚至上看71個月。