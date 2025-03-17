外資投信逐步退出？野村、保德信出售案再受矚

玉山金控（2884）擬併購保德信投信，激起台灣金融市場一波浪花，更使得外資投信似有退出台灣市場的趨勢，再度成為投資人熱議的焦點。事實上，早在保德信投信之前的2020年，市場就已傳出台灣野村投信擬以150億元出售的訊息。

根據業界傳聞，保德信投信打算出售的消息，早在去年就已甚囂塵上，不過都一直處於「只聞樓梯響」的階段。而近日保德信投信終於敲定買家為玉山金控，除了玉山金控出價金額高於20-30億，且保德信投信員工幾乎留任，因此雙方一拍即合。

事實上，台灣金融市場由於各次領域在過去10年都已進入經爭激烈的戰國時代，透過併購迅速壯大，成為各界共識，因此早在2020年年初，市場就傳出日本大型投行野村控股打算出售台灣野村投信，金額高達150億元。

由於出售金額高的令人咋舌，使得台灣野村投信的出售狀況一直不順，過去五年來也逐漸被市場所遺忘。直到保德信投信花落玉山金控，市場才又再度想起野村投信出售一事，甚至另一家本土投信，也正在洽談出售事宜。

對此，保德信總經理梅以德接日前接受專訪時表示，無法對該事件進行任何評論。不過，保德信深耕台灣33年，在台股研究上基礎扎實，旗下六檔台股基金平均成立時間超過20年，而無論出售案未來會如何定調，梅以德仍笑稱直言「未來一片光明」。