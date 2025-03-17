去年第4季北市銀行房貸剩七成低於全國、利率2.34%超過平均值

據聯徵中心最新資料，去年第4季台北市銀行貸款件數、額度同步下滑，其中北市房貸量縮水近四成、超過全國的25%，平均核貸成數約七成也比全國的八成還低，唯一上升的是房貸利率增加0.1個百分點至2.34%，顯示高房價的台北市，成為央行新政策下影響最大的都會區之一。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，高房價的台北市，向來對國內外政經情勢相當敏感，因此在去年第3季央行緊盯不動產放款集中度，以及釋出第七波信用管制措施下，都讓台北市買方動見觀瞻，以致房貸量減少幅度超過全國。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，相對其他都會區，台北市購屋族經濟能力強，購屋總價高，多屬於第二屋置產的非首購類型，因此銀行核貸利率、成數條件都較嚴苛；當中也不乏舊屋轉貸或預售屋完工新申貸案，由於去年第4季進入貸款階段的物件房價已增值，因此房屋的鑑估值都比原始合約價略高，以致房產鑑價變動不大。

據聯徵中心最新資料，去年第4季銀行對台北市房屋平均鑑估值約2,604.5萬元，較上季微減3.9萬元。不過房貸授信卻較上季大減36.3%、樣本數約達2,784件，量縮超過全國平均房貸量季減約25%幅度；尤其房貸額度、成數同步縮水，單季授信額度下降至1,787萬元、季縮45萬元，平均核貸成數約69.9%、不僅較上季減少1.7個百分點，更較全國平均79.45%少掉約一成。

另外，買方在購買房屋建物面積上也都下滑，平均物件面積約35.99坪、較上季37.81坪少了1.82坪；唯一上升的是貸款利率，增加0.1個百分點、達2.34%，也高於全國平均的2.28%，顯見這一波房價上漲，高房價的台北市持續削弱買方購買力，而銀行端更在央行新政策下收緊不動產貸款，衝擊北市房產買方的房貸資金、條件。

本周理監事會議是否會有第八波信用管制，第一建經研究中心副理張菱育指出，由於目前住宅貸款餘額、五大行庫新承作放款金額的增速已趨緩，建築貸款餘額自去年第4季以來更持續下降，而今年1月新青安房貸受理戶數3,393戶，更是政策上路以來單月最低量，可見先前過熱的房市已迅速降溫，央行調控不動產放款集中度的目標已有成效，認為本周央行應會在既有政策上強化金檢，而非祭出更嚴格的管制手段。