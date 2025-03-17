最強「金飯碗」！14家金控平均薪資出爐 這家突破200萬奪冠

2024年14家金控員工平均薪水全揭露，排名大洗牌，整體平均薪資為159.1萬元，較前一年增10.6%。而14家金控中，元大金（2885）以年薪平均202.2萬元，超越去年度冠軍中信金（2891）拿下金控第一名寶座，成為最強「金飯碗」。

14家上市金控2024全年稅後純益，合計共5,979.6億元，創歷史新高，年增63%，其中有八家金控去年獲利創歷史新高，12家金控年獲利超過200億元，均寫下金控史新頁。亮眼的成績是否有體現在員工薪資上，也備受關注。

14家金控2024年員工薪資17日申報截止，據各家申報資料統計，2024年金控員工人數合計達24.1萬人，整體平均薪資為159.1萬元，較2023年平均薪資143.8萬元，成長15.3萬、年增10.6%。其中，凱基金、元大金員工平均薪資年增幅在二成以上，推估應為去年證券市場表現大好，受惠績效獎金的原因；另有五家金控年增幅達一成，七家金控也有2.45%至8.6%的增幅。

其中元大金以平均員工薪資202.2萬元，擠下2023年冠軍中信金，拿下第一名寶座，元大金也是2024年唯一一家平均員工薪資突破200萬元的金控，同時，這也是元大金繼2021年後再度躋身金控員工薪資冠軍，當年均薪是204萬元，創下金控史上新里程碑紀錄。

去年員工薪資平均數第二名則由中信金的187.6萬元拿下，年增4.4%；第三名則是兆豐金，平均薪資175.9萬元，加薪10.1萬元，年增6.09%；第四名則為凱基金174.8萬元，加薪30.8萬元，年增21%，為去年加薪幅度最高的金控；第五名為第一金167.8萬元，年增6.4%。

之後依序為永豐金166.2萬元，年增12%；國票金162.3萬元，年增15%；合庫金153.9萬元，年增6.51%；華南金151.6萬元，增4.84%；台新金150.2萬元，增8.6%；玉山金146.2萬元，增2.45%；富邦金134.7萬元，增17%；國泰金131.3萬元，增16%；新光金122.3萬元，增11.59%。

在員工福利費用方面，14家金控中，仍由元大金以231.3萬元拿下第一，第二名則是兆豐金228.1萬元，中信金、凱基金分別以213.3萬元、202.4萬元，拿下第三、四名。員工福利包含勞健保、薪資、退休金、獎金、加班費、員工優惠存款利息等。