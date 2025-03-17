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調查：台灣今年高資產客戶數將逾81萬 債券最受關注

中央社／ 台北17日電

中信銀今天指出，隨美國聯準會的利率政策調整，資產逾新台幣3000萬元的台灣高資產族群在追求報酬時也注意風險，讓債券成為未來1年內最有興趣的投資產品。調查也發現，全球政經情勢與AI產業也是關注的投資策略。

中信銀攜手資誠聯合會計師事務所今天發布「2025台灣高資產客群財富報告」。報告預估，台灣今年可投資資產達3000萬以上的高資產客群人數將達81.6萬人、資產總值將達57.69兆元。

中信銀指出，針對個人可投資資產達3000萬元以上客戶以問卷調查與深度訪談發現，90%的高資產客群財富呈現成長，而未來1年的境內首選金融商品分別為債券、台股、海外股票及ETF。

中信銀進一步指出，面對美國聯準會（Fed）的利率政策調整，台灣的高資產客群追求報酬時也考量投資風險，讓債券躍居未來1年最有興趣的商品。就世代別而言，除台股及儲蓄外，45歲以下族群目前持有海外股的比例也較高，65歲以上則持有共同基金及債券的比例較高。

調查發現，2024年影響台灣高資產客群投資策略的前3大事件，依序為Fed的利率政策、全球通膨與能源價格波動及人工智慧（AI）供應鏈崛起。

中信銀補充，高資產客群在選擇投資標的時，也特別關注如烏俄、以巴等戰爭衝突，或是台灣地緣政治潛在風險等政經事件，凸顯高資產客群於全球布局時，會希望兼顧國際視野與在地優勢。

另外，中信銀也觀察到高資產客群關心傳承議題，有48%族群著手進行傳承規劃，相較2021年成長13%，顯示高資產客群對於傳承步調明顯加速。

中信銀 美國聯準會

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