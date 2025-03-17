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國銀人民幣存款餘額寫近11年半新低 最優定存利率全面失守「這」水準

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

人民幣存款雙率雙降、投資魅力盡失。中央銀行17日公布，2月底國銀人民幣存款餘額降至人民幣1,133.93億元，月減人民幣9.43億元，寫下2013年10月、近11年半以來的最低水準。

央行統計顯示，2月底銀行外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為人民幣824.41億元，月減人民幣6.8億元；央行官員解釋，儘管2月有法人戶匯入貿易相關貨款，但個人戶大舉減持人民幣存款，導致整體DBU人民幣存款餘額仍為減少。

台商海外資金調度中心—國際金融業務分行（OBU）方面，2月底人民幣存款為人民幣309.52億元，月減人民幣2.62億元，央行官員說，主要是有法人戶基於資金調度需求，或考量利率與匯率因素，把手中的人民幣存款轉為美元存款持有。

近年來人民幣利率與匯率雙雙下行，加上中國大陸經濟成長低迷，讓外匯投資人興趣缺缺，銀行主管預料，國銀人民幣存款持續「失血」，仍是今年的既定趨勢。

為扶助疲弱的經濟成長，中國大陸今年維持寬鬆貨幣政策，導致人民幣存款利率溜滑梯。央行統計顯示，各銀行目前推出的高利定存專案，利率已全面失守「2」字頭，其中，3個月期定存利率最高水準為陽信銀行、高雄銀行的1.5%，6個月期為高雄銀行和永豐銀行的1.6%，1年期則是陽信銀行的1.65%。

銀行主管說，銀行目前推出的美元定存年息動輒4%、5%，人民幣定存利率別說美元了，連新台幣定存1年定儲利率1.7%都拚不過，外匯投資人自然琵琶別抱、轉向投資美元等其他高息貨幣。

人民幣 定存

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