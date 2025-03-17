川普關稅戰 凱基投信建議分散布局

自川普二度入主白宮以來，全球金融市場進入一個高度不確定性的新階段。截至3月10日為止，美股這波下跌已經蒸發4兆美元，關鍵因素正是川普上任後迅速推行的關稅政策及其引發的經濟衰退恐慌。凱基投信投資長彭炫通認為，綜合觀察關稅所產生的影響與市場反應，現階段市場反應的是關稅政策不確定性引發評價重新調整，而非總經或企業基本面的由盛轉衰。

彭炫通觀察，川普的關稅戰與政策轉向雖帶來短期挑戰，但意外刺激全球其他地區的財政擴張，非美市場如歐洲、新興亞洲浮現機會；同時產業的廣度也順勢打開，例如較具防禦性質的必須消費、醫療保健產業在近期都維持穩健表現。展望第二季，預期先前漲多、評價較高的國家與產業，例如美國、科技類股等短期波動欲小不易，但中長期主升段看法不變，待關稅政策塵埃落定後，多頭行情可望續航，因此建議採取股債分散、區域分散、產業分散的投資策略，應對當前震盪盤勢。

債市部分，與2022年因升息造成的股債齊跌不同，目前股市大幅下跌時，多伴隨殖利率同步走低，因此債券可望發揮翹翹板效果，平衡股票波動風險；方向上建議增加配置存續天期居中、信評居中的信用債券，例如凱基A級公司債（00950B），追蹤指數標鎖定選取財務體質良好的高信用評級債券，信評分布在A-至A+，存續天期約11年，票息率大於4.5%的標的，在降低整體投資組合波動的同時，也能兼顧放大債息收益的機會。

股市投資方面，在歐洲、中國相繼推出財政刺激政策下，各區域資金動態開始出現再平衡，產業也出現輪動，非美市場及房地產、核心消費、醫療保健等內需導向防禦型產業將具表現空間；但基於現階段基本面數據以及 AI長期增長題材並未改變，若投資期限較長、且持股水位仍有加碼空間的投資人，可趁市場大跌之際逢低布局。在區域、產業廣度皆打開的情況下，全球、全產業分散布局將是相對穩健的股票投資策略，例如凱基全球菁英55（00926），11大產業全方位配置，並搭配產業強弱勢動態加減碼機制，就算資金加速類股輪動，也不怕錯過產業成長機會。