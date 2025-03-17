談銀行併購 富邦總座韓蔚廷：兩大策略、但分行執照不會是考量

金融圈近來不斷傳出金金併、金銀併，針對富邦金的併購策略，尤其北富銀是否有透過併購「南進」的策略？富邦金總經理韓蔚廷指出，在併完日盛銀行之後，已有足夠的分行執照，而且已往中南部遷移據點，之後中南部會有十多個據點，因此不會再為增加分行而併購，而會朝客戶互補、爭取優質人才二大面向物色併購對象。

韓蔚廷則樂見其成指出，產業整合規模放大，對整個風險承擔、對外擴張，都會是累積實力，樂觀看待。

富邦金去年EPS為10.77元，比起2023年的4.8元大增逾1倍，使今年股利水準更引媒體和法人矚目，而富邦金去年每股現金股利發放3.5元，對於今年發放的現金股利，韓蔚廷強調：「股利一定會反映去年的獲利！」

以往富邦金的股利都有4至5成的獲利配發率，不過去年金管會未讓壽險公司的獲利上繳金控發股利，今年會否一樣，將是影響富邦金股利發放水準的重要因素，韓蔚廷也指出，要看今年主管機關會否核准富邦人壽上繳股利給金控作為財源，他並強調，倘若為了發股利而舉債也很奇怪，但保證今年的股利一定比去年好。

對富邦金的併購策略，韓蔚廷表示，只要有併購綜效，富邦金都會評估，不會自限業別，只要有中長期的幫助與綜效，都會考量，不會自限在哪一產業。

若就市占觀察，韓蔚廷指出，的確保險市占較大，非保險業若有好的投資標的，也會有更均衡的發展，但這並非表示就不會作保險的併購，而且保險業的併購機會，不見得看台灣，也有可能看到海外。

至於併購的機會，旗下同樣有大型壽險的國泰金總經理李長庚認為，會等到IFRS接軌完成、不確定性都落底之後再推併購會是較理想時機，韓蔚廷則有不同的看法指出，倘若併購標的與壽險無關，就較不受IFRS的影響。

富邦金幾乎所有的子公司，都是市場前三或前五大，韓蔚廷指出，相對市占最低的反而是銀行，例如，銀行放款只有5%多的成長，存款稍高，仍有透過併購成長的空間。

至於是否有像永豐金併京城銀，有南進的需求？韓蔚廷表示，在併購日盛之後，中南部據點已有一部分銀行往該地區遷移了，所以目前沒有中南部繼續拓展的需求，完成遷移之後，中南部會增加十幾家分行。未來海外併購的重點仍在亞洲地區，但也不排除歐美的併購及擴大投資的可能性。

韓蔚廷也對銀行所著眼的併購重點指出，首先會先看客戶是否互補，否則就是投資該金融機構的人才，重點不會出這二種，至於執照，他認為，由於目前分行家數夠了，所以，分行執照不會是主要考量。