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員工平均年薪近20個月 第一銀行啟動徵才

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
年薪近20個月，第一銀行啟動徵才。圖/第一銀行提供
年薪近20個月，第一銀行啟動徵才。圖/第一銀行提供

第一銀行（5844）獲利再創新高，員工平均年薪上看近20個月，今年度更擴大招募優秀人才，涵蓋儲備核心人才（MA）、一般行員、業務菁英、經驗行員、理財人員及法律人員等300個職缺，鎖定商管、法律、數據分析及資訊類專業人才，並自2月底啟動校園徵才活動，今年再擴大舉辦逾20場，為歷年最多，已前進台大、政大、成大、陽明交大、淡江及逢甲等大學。

第一銀行後續將前往清大、中央、中山、北大、台科大校園，讓銀行主管與學生面對面交流，深入了解職缺內容與求職關鍵資訊，提升競爭優勢。

第一銀行今年透過YouTube平台「第一解憂電台求職攻略影片」，提供求職者攻略與面試技巧，幫助掌握應試關鍵，提升錄取機率。　

為協助新進人員順利融入職場，第一銀行除安排資深同仁從旁指導，並透過專業培訓提升實務能力外，針對業務職缺，銀行亦提供完善的職能發展規劃，協助員工建立專業技能，累積豐富的業務經驗。　　

第一銀行致力於打造優質的職場環境，提供休假旅遊補助，休假滿7至14天，即可獲得6,000至1萬1,000元，2024年補助總額近6,000萬元。

亦提供優渥年終獎金、員工優惠存款、員工優惠貸款、持股信託等，打造具競爭力的薪資與福利制度，並透過完整培訓機制與透明暢通的晉升管道，讓員工能穩健發展職涯，兼顧工作與生活品質。　

本次招募報名期間自即日起至4月8日止，預計4月下旬舉行筆試，詳情可治台灣金融研訓院網站下載招募簡章並完成線上報名。

求職 第一銀行

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