華一大買大陸消金資產 富邦金總座韓蔚廷：有助消企金業務更均衡

富邦金控今日召開法說會，其中， 北富銀子行華一銀行繼花旗之後，上月再接手大華銀行在大陸消金資產，背後策略受法人矚目，富邦金總經理韓蔚廷指出，最主要目的在於希望華一的法金、消金業務更為均衡。

韓蔚廷指出，希望華一的消金和企金業務可更均衡，所以華一也趁勢先後接手了花旗及大華銀行在大陸的消金資產。他說明，華一經過調整，放款40%為法金，60%為個金，存款主要仍以法金為主，占7成，策略上希逐漸更為均衡發展，尤其在財管及個人存款。對於二大資產收購案，韓蔚廷強調，並未從台灣拿資金過去（指增資華一），華一本身資本就足以吸收

韓蔚廷也說明香港分行的逾放，香港因為下半年的企金不動產放款產生逾放，因此去年提損，也重新檢視部位，今年不預期會持續惡化，但整體獲利仍有成長抵銷了提損，而當地的不動產及傳產二大產業仍偏弱。

富邦金的股票部位大多放在OCI，屆時能否將資本利得拿來挹注富邦金股利發放目前還未定。韓蔚廷也指出，在明年接軌IFRS之後，金控從人壽可得到更多股利發放來源，因此，不會因為接軌而對股利發放產生不利影響，反而因為完成接軌之後使發放股利的不確定性消除。

富邦人壽執行副總董采苓也說，富邦人壽CSM去年已超過600億，亦超過全年目標。對於分紅保單，董采苓表示，今年富壽仍會積極推動分紅保單，一方面給保戶多一種商品的選擇，另一方面則是準備明年的IFRS及ICS的接軌，分紅險雖未有顯著優勢，但對資本要求較小，整個資產風險的控管也相對較佳。她也指出，去年分紅險對初年度保費貢獻在60%，對CSM貢獻度則在50%。

對股利政策，韓蔚廷也表示，今年的配發率，要看主管機關的最後裁示，再決定在OCI的資本利得是否也可以放入，倘若可以的話，將對今年股利發放有相當的助益。

富邦金也在法說會上對今年投資策略說明，受到川普的關稅及地緣政治影響，債券長率仍會在高檔，因此會布局長天期債券為主，股票操作則為審慎樂觀，特別是由於波動加大，因此今年將以採取區間操作為主，並投資AI及相關趨勢類股。

而在投資避險方面，富邦金說明，經常性避成本在100至150個基點，避險前經常收益今年將和去年持平，但由於台美利差收窄，因此避險之後的經常性收益會高於2024年。