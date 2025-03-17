快訊

亞利桑那州長快閃來台拜訪台積電總部 公司回應了

遺物找到更多證據 金賽綸昔遭威脅：賠償金秀賢《淚之女王》損失

傳「富察」遭祕密起訴 陸國台辦證實：已一審公開宣判

防疫保單理賠金若未獲再保理賠 富邦金估富邦產今年頂多再提損6億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦金下午舉行法說會。圖／富邦金控提供
富邦金下午舉行法說會。圖／富邦金控提供

對於防疫保單理賠金與國際再保公司漢諾威公司之間的追討理賠金進展，富邦金總經理韓蔚廷今日在法說會上指出，目前富邦產險再保未償餘額已降至64億左右，現在仍繼續和再保公司漢諾威協商中；他也明確指出，不排除因為未能和解，將進行法律仲裁；若沒有合意完成，會再提5至6億元損失，若加上原本提存的數字已差不多，「因此今年產險不會有非預期的surprise」。

韓蔚廷也對今年北富銀放款成長目標指出，今年北富銀的放款仍希望有8%至10%的成長，目標和去年差不多。

富邦金 理賠 防疫保單

延伸閱讀

2024年海外突發疾病 感冒…最常見的理賠

中職／李珠珢雙馬尾現身東京巨蛋 富邦證實受MLB Korea之邀

PLG／首節狂飆47分破紀錄 富邦勇士險勝獵鷹晉級季後賽

58歲張清芳首次獻聲藝術 巨型蜘蛛藝術家「布爾喬亞特展」今起富邦美術館震撼登場

相關新聞

真難貸！去年第4季貸款件數、額度同步下滑 房貸量縮水近四成

據聯徵中心資料，去年房貸授信狀況，樣本數從去年第3季的4,392件第4季減少至2,784件，季減36.3%，授信額度也下...

娶回投信！玉山金將迎娶保德信投信 全員留用成關鍵

保德信投信出售成局，業內指出，將由玉山金（2884）拿下，「再度」補齊投信版圖。除了出價以外，主要應與全員留用有關。玉山...

華一大買大陸消金資產 富邦金總座韓蔚廷：有助消企金業務更均衡

富邦金控今日召開法說會，其中， 北富銀子行華一銀行繼花旗之後，上月再接手大華銀行在大陸消金資產，背後策略受法人矚目，富邦...

邱淑貞退休 莊琇媛升金管會副主委暫兼銀行局局長

金管會今天發布最新的人事派令，金管會現任副主委邱淑貞退休，由現任的銀行局局長莊琇媛升任金管會副主委，而據了解，由於銀行局...

集保結算所平台與 ISS 報告強強聯手 提供上市櫃公司投票建議報告

為滿足上市櫃公司瞭解外資股東投票意向的需求，臺灣集中保管結算所繼2021年提供Glass Lewis投票建議報告後，20...

證交所「臺灣創新板宣導獎勵活動」活動好評 iPhone 16 Pro Max加碼抽

簽署新版臺灣創新板上市有價證券風險預告書了嗎？簽署之後，可以登錄參加臺灣證券交易所「臺灣創新板宣導獎勵活動」抽iPhon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。