防疫保單理賠金若未獲再保理賠 富邦金估富邦產今年頂多再提損6億
對於防疫保單的理賠金與國際再保公司漢諾威公司之間的追討理賠金進展，富邦金總經理韓蔚廷今日在法說會上指出，目前富邦產險再保未償餘額已降至64億左右，現在仍繼續和再保公司漢諾威協商中；他也明確指出，不排除因為未能和解，將進行法律仲裁；若沒有合意完成，會再提5至6億元損失，若加上原本提存的數字已差不多，「因此今年產險不會有非預期的surprise」。
韓蔚廷也對今年北富銀放款成長目標指出，今年北富銀的放款仍希望有8%至10%的成長，目標和去年差不多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言