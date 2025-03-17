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永豐力推安養信託 資產規模年增六成

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

台灣今年正式邁入超高齡社會，民眾對退休生活的規劃意識日益增強。永豐銀行表示，近年愈來愈多人將資產交付「安養信託」，截至去2024年底，永豐銀行安養信託除受益人數較2023年成長23%外，受益資產規模年增59%更優於市場平均表現。為進一步提升客戶服務，即日起，永豐銀行領先業界、首家開辦安養信託專戶結合「定期儲蓄存款」，提供更優惠的利率與計息方式，助力客戶資產安定增值。

首創結合定儲 保障客戶權益

永豐銀行表示，為提供更多元彈性的信託資金運用方式，永豐銀行為首家向中央銀行申請並獲准，今年12月31日前，客戶可將安養信託專戶資金比照個人名下存款帳戶，申請定期儲蓄存款。相較一般單利計息的定期存款，定期儲蓄存款具更優惠年利率及更多元的複利計息方式，充分保障客戶權益。

為協助客戶規劃退休生活，永豐銀行指出，對外亦舉辦講座宣導民眾信託觀念、對內培訓百位高齡金融規劃顧問師，並於全台125家分行積極推廣安養信託。

預先規劃資產 預約樂齡人生

永豐銀行表示，客戶簽署安養信託契約預先開立信託專戶，陸續存入資金、自主配置投資運用，及早規劃退休財富並確保個人遭遇意外或年邁失能、失智時，能獲得資產保全、醫療給付與獨立金流管理等全方位保障。為鼓勵民眾提早啟動安養信託，今年12月31日前，年滿55歲或身心障礙客戶享信託簽約費新臺幣999元；在信託財產正式給付前的資金累積期，存款資金皆享免信託管理費優惠。詳情請於永豐銀行官方網站與活動網站查詢。

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