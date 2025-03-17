聽新聞
0:00 / 0:00
娶回投信！玉山金將迎娶保德信投信 全員留用成關鍵
保德信投信出售成局，業內指出，將由玉山金（2884）拿下，「再度」補齊投信版圖。除了出價以外，主要應與全員留用有關。玉山金董座黃男州日前才私下開玩笑地說，「玉山投信2008年在我手上賣掉，應該在我手上再把它買回來」，如今也一語成真。
據悉，保德信投信出售案默默進行約半年，由法國巴黎銀行出任財顧，最後由中信金（2891）及玉山金兩強進入最後競爭階段，價格約20-30億元之間，在日前消息曝光後，出售方也請雙方加速進行最後作業。且出售方決定因素非只有價格，包括員工留用、向主管機關申請時的「順暢度」等均為考量，由於玉山現階段無投信子公司，因此全員留用不成問題。
玉山以銀行為主體，銀行獲利占比九成以上，壯大金控版圖是玉山重要策略，同時為響應亞洲資產管理中心政策，擴大證券並補齊投信版圖為優先考量。黃男州觀察，未來可能進入「投信2.0」時代，被動式ETF已經改變台灣投信的生態，未來主動式ETF又會再一次改變。
不過，業內指出，即使此次未成功娶親，對中信投信影響不算太大，目前境內基金規模居國內第六大，內部並已訂下2026年挑戰資產規模國內前三大投信計畫，在被動型基金方面已有相當成績。中信向來善於併購，此次會考量保德信是著眼主動型基金互補的綜效。
中信投信團隊主要由前元大寶來班底組成，包括0050第一任經理人楊定國現任中信投信投資長。前中信投信總座、現任金控「證券事業長」張浴澤曾任元大投信執行副總；現任總經理陳正華也出身寶來及元大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言